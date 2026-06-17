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Trump kritizuje Netanjahua: V Libanone mohol postupovať miernejšie

Americký prezident Donald Trump
Americký prezident Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Vadim Ghirda)
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TASR

ÉVIAN-LES-BAINS - Americký prezident Donald Trump v stredu na tlačovej konferencii po skončení summitu lídrov zoskupenia G7 vyhlásil, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu mohol v Libanone postupovať „miernejšie“. Informujú o tom agentúry Reuters, AFP a AP.

Netanjahu a Trump sa opakovane dostali do sporu, keďže Izrael odmietol obmedziť útoky proti libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. Finančne a zbraňami ho podporuje Irán a zastavenie bojov v Libanone je kľúčovou požiadavkou Teheránu na ukončenie vojny so Spojenými štátmi.

„Netanjahu je vlastne dobrý človek, len sa občas trochu nechá uniesť,“ povedal Trump novinárom. „Máme malý spor ohľadom Libanonu. Hovorím mu: ‚Bibi, mohol by si byť trochu miernejší. Nemusíš zbúrať budovu zakaždým, keď do nej vojde niekto z Hizballáhu,‘“ povedal Trump. Izraelského premiéra oslovil tradičnou prezývkou.

Americký prezident zopakoval, že súčasná situácia v Libanone ho mrzí a pripomenul, že bol vyspelou krajinou. „Bola to neuveriteľná kultúra, možno najvyspelejšia na Blízkom východe, a to celé roky a roky, celé storočia,“ povedal Trump. „A za posledných 50, 60 rokov ju úplne zničili,“ skonštatoval.

Napriek sporom s izraelským premiérom a absencii Izraela pri rokovaniach o ukončení bojov Trump oznámil, že izraelskej vláde poslali kópiu memoranda o porozumení týkajúceho sa ukončenia vojny. Memorandum už obe strany digitálne podpísali v nedeľu a oficiálne ho podpíšu v piatok vo Švajčiarsku.

Viac o téme: USADonald TrumpIzraelLibanonBenjamin Netanjahu
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