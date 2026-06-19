Trump pod paľbou vlastných: Republikáni sa búria proti dohode s Iránom! Veď je to horšie ako pred vojnou

WASHINGTON - Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom, ktorú podpísal prezident Donald Trump, vyvolala ostrú reakciu medzi republikánmi. Kritici tvrdia, že Teherán získal obrovské ústupky bez toho, aby sa vzdal svojich kľúčových ambícií, a varujú pred následkami pre bezpečnosť USA aj Blízkeho východu.
Kým Biely dom prezentuje novú dohodu s Iránom ako krok k stabilizácii regiónu a ukončeniu konfliktu, časť republikánskych politikov ju považuje za nebezpečný precedens. Medzi najhlasnejších kritikov patria dokonca aj osobnosti, ktoré v minulosti patrili k podporovateľom Donalda Trumpa.
Napätie vyvolal najmä obsah 14-bodového memoranda, ktoré Washington zverejnil v stredu. Dokument počíta s ukončením bojov, opätovným otvorením námornej dopravy cez Hormuzský prieliv, zmiernením sankčného režimu a vytvorením fondu vo výške 300 miliárd dolárov určeného na obnovu Iránu.
Reagan by podľa kritikov nesúhlasil
Republikánsky senátor Bill Cassidy sa s kritikou vôbec nemaznal. Podľa denníka Independent prirovnal dohodu k jednému z najväčších omylov americkej diplomacie za posledné desaťročia. „Reagan sa obracia v hrobe. Ide o najhorší zahraničnopolitický omyl za posledné desaťročie,“ vyhlásil Cassidy v narážke na bývalého prezidenta Ronalda Reagana, ktorého Trump dlhodobo označuje za svoj vzor.
Senátor zároveň pripomenul situáciu pred vypuknutím konfliktu. „Pred vojnou bol prieliv otvorený, Irán bol drvený sankciami a 13 vojakov bolo ešte nažive,“ povedal.
Podľa Cassidyho nová dohoda vysiela Teheránu nebezpečný signál. „Irán si uvedomil, že vyhrážanie sa v Hormuzskom prielive funguje, a v budúcnosti to nepochybne využije.“
Cruz varuje pred miliardami pre Teherán
Ešte tvrdšie slová použil ďalší republikánsky senátor Ted Cruz. Podľa servera Daily Wire označil finančné ústupky voči iránskemu režimu za vážnu chybu. „História nás učí, že dávať miliardy dolárov teokratickým šialencom, ktorí nás chcú zavraždiť, je zlý nápad,“ vyhlásil.
Podľa Cruza navyše Irán získa významné finančné výhody ešte predtým, než urobí akékoľvek konkrétne kroky. „Ajatolláhovia dostanú miliardy dolárov ešte predtým, než urobia čo i len jediný ústupok.“
Ozval sa aj Trumpov bývalý viceprezident
K dohode sa kriticky postavil aj Mike Pence, ktorý bol viceprezidentom počas Trumpovho prvého funkčného obdobia. Na sociálnej sieti X uviedol, že Washington by mal pokračovať v rokovaniach dovtedy, kým sa Teherán nevzdá jadrového a raketového programu. „Myslím si, že prezident by mal pokračovať vo vyjednávaní, kým sa Irán nevzdá raketového aj jadrového programu.“
Ak by sa to nepodarilo dosiahnuť diplomatickou cestou, podľa Pencea by mala zasiahnuť armáda Spojených štátov.
Irán sa netají spokojnosťou
Pochybnosti amerických kritikov ešte posilnili slová iránskeho vyjednávača Mohammada Kalíbafa. Ten v štátnej televízii otvorene naznačil, že Teherán získal pri rokovacom stole viac, než očakával. „Všetko, čo sme sa snažili dosiahnuť vojensky, sme rokovaniami získali mnohonásobne; nedalo sa to ani porovnať.“
Práve takéto vyjadrenia podľa odporcov dohody naznačujú, že podmienky memoranda sú pre Irán výrazne výhodnejšie než pre Spojené štáty.
Čo memorandum obsahuje
Administratíva Donalda Trumpa odovzdala text memoranda vo štvrtok Kongresu. Prezident USA a iránsky prezident Masúd Pezeškján dokument elektronicky podpísali už deň predtým.
Agentúra Reuters uviedla, že znenie zodpovedá informáciám, ktoré ešte pred zverejnením predstavili americkí predstavitelia novinárom pod podmienkou anonymity.
Dokument okrem iného počíta s okamžitým a trvalým zastavením vojenských operácií na všetkých frontoch vrátane Libanonu. Obsahuje aj 60-dňovú lehotu na dosiahnutie konečnej mierovej dohody, otvorenie Hormuzského prielivu pre komerčnú lodnú dopravu bez poplatkov počas rovnakého obdobia a zrušenie americkej blokády iránskych prístavov.
Konečné znenie budúcej mierovej dohody by mala schváliť Bezpečnostná rada OSN.
Text tajili niekoľko dní
Obsah memoranda zostával viac dní mimo pozornosti verejnosti. Podľa agentúry AP viceprezident J. D. Vance priznal, že o utajenie požiadal samotný Teherán. Zároveň uviedol, že nepozná dôvody, pre ktoré Irán trval na zachovaní mlčanlivosti.
Vance tiež podľa Reuters oznámil, že technické rokovania o realizácii dohody sa začnú už počas víkendu. Zároveň však pripustil, že celý proces je stále otvorený ďalším zmenám. „Je to stále plán, ktorý sa môže zmeniť,“ povedal viceprezident s tým, že chce osobne viesť americký vyjednávací tím.