Nádej v boji proti ebole: V KDR testujú experimentálnu liečbu, ide o prelomovú štúdiu

KINSHASA - Obyvatelia Konžskej demokratickej republiky (KDR) dúfajú, že experimentálna liečba nového kmeňa eboly bude úspešná, po tom ako vedci tento týždeň začali dlho očakávanú štúdiu dvoch možných liekov, píše agentúra AP.
Výskum spustili v Evanjelickom medicínskom centre poskytujúcom zdravotnú starostlivosť pre viac ako 1,3 milióna obyvateľov v meste Bunia, považovanom za epicentrum nákazy. V centre tak prebiehajú testy popri neustálom privážaní nových pacientov nakazených týmto vírusom. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už oznámila, že do štúdie boli zaradení prví účastníci. Výskumníci na nich testujú dva lieky. Jedným je Remdesivir, ktorý bol schválený na liečbu COVID-19, no v laboratórnych testoch ukázal potenciál aj proti vírusu eboly. Druhým je experimentálny liek MBP134 založený na protilátkach proti viacerým vírusom eboly vrátane typu Bundibugyo. Zdravotný stav týchto pacientov budú sledovať 28 dní od začiatku liečby.
Potrebných bude možno až tisíc pacientov
WHO uviedla, že to môže trvať niekoľko mesiacov a potrebných bude možno až tisíc pacientov, kým bude možné vyhodnotiť účinnosť liečby. V niektorých prípadoch však môžu vedci získať výsledky aj skôr, ak sa ukáže výrazná účinnosť jedného z liekov alebo ich kombinácie. Na štúdii sa podieľajú konžský Národný inštitút pre biomedicínsky výskum, univerzita v Oxforde, Inštitút tropickej medicíny v Antverpách a ďalšie medzinárodné organizácie. Výskum sa zatiaľ sústreďuje na hospitalizovaných pacientov v špecializovaných centrách. V ďalšej fáze sa má rozšíriť aj na zdravotníkov či ďalšie rizikové skupiny.
Pre mnohých obyvateľov Bunie je štúdia „svetlom na konci tunela,“ pripomína AP. Niektorí ju vítajú ako šancu na rýchlejšie ukončenie epidémie, iní jej zase nedôverujú a majú obavy z experimentálnej liečby. Výskumníci zároveň zápasia s problémami, ako sú preplnené centrá, neskoré vyhľadanie pomoci nakazenými a zložitá bezpečnostná situácia v konfliktných oblastiach. K takmer trom štvrtinám úmrtí v tejto epidémii dochádza mimo zdravotníckych zariadení. Vládne údaje KDR najnovšie uvádzajú 1502 potvrdených prípadov nákazy a 473 úmrtí. WHO dodáva, že z nového typu eboly sa podarilo vyliečiť vyše 200 pacientov.