Smrtiaca nákaza opäť udrela: Vyhlásili epidémiu nebezpečnej cholery! Hlásia desiatky obetí

BANGUI - Stredoafrická republika v piatok neskoro večer vyhlásila epidémiu cholery po tom, čo bolo v oblastiach miest Bimbo a Mbaiki potvrdených 197 prípadov nákazy a 24 úmrtí, píše agentúra AFP. Vláda v postihnutých lokalitách aj okolitých mestách prijala opatrenia, ktoré majú zabrániť šíreniu ochorení, uviedol minister zdravotníctva Pierre Somse.
Úrady sa snažia zistiť zdroj nákazy. Ide o už piatu zaznamenanú epidémiu v histórii krajiny. Pri predchádzajúcej epidémii v roku 2016 sa nakazilo viac ako 500 ľudí a 23 ich zomrelo. Vo vyspelých krajinách bola choroba v podstate odstránená, v chudobnejších štátoch s nedostačujúcim prístupom k čistej vode však naďalej zostáva hrozbou.
Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri potravinami a vodou kontaminovanými baktériami Vibrio cholerae. Spôsobuje ťažké hnačky, zvracanie a svalové kŕče. Je možné ju úspešne liečiť hydratáciou organizmu a v závažnejších prípadoch antibiotikami. Neliečená cholera môže skončiť smrťou už za niekoľko hodín.