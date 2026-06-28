Šokujúci krok: V Ugande zatvorili redakcie, armáda prevzala kontrolu

NAIROBI - Najväčšia nezávislá mediálna skupina v Ugande v nedeľu oznámila, že jej redakcie sú „vojensky obliehané“ na základe rozhodnutia veliteľa armády. Píše agentúra AFP.
Veliteľ armády Muhoozi Kainerugaba je syn prezidenta Yoweriho Museveniho. V posledných mesiacoch už nariadil zatýkanie politikov a občianskych aktivistov. „NTV a Moniter (sic) sú od dnešného dňa zatvorené!“ uviedol Kainerugaba na platforme X s odkazom na médiá vydavateľstva Nation Media Group. „V Ugande NEVERÍM v slobodnú tlač! Tlač by sa mala riadiť kádrami revolúcie,“ dodal a médiá „sa bez môjho súhlasu znovu neotvoria“.
Prísne pravidlá
„Odteraz budú VŠETKY médiá v Ugande dodržiavať pravidlá!“ Potvrdil, že príkazy schválil jeho otec Yoweri Museveni (81), ktorý vládne Ugande už 40 rokov. V januári sa začalo jeho siedme funkčné obdobie, ale podľa mnohých pozorovateľov má jeho syn pozíciu, v ktorej sa chystá prevziať moc. Denník Daily Monitor na platforme X uviedol, že ozbrojení vojaci strážia jeho priestory v hlavnom meste Kampala. Podobne sú na tom aj ďalšie médiá - Dembe FM, Spark TV, KFM a The East African.
„Armáda nás zatvorila v štúdiách aj kanceláriách NTV... Nikto nesmie vstupovať ani vychádzať. Tí, ktorí pracovali včera večer, dostali od armády príkaz odísť,“ povedal agentúre AFP pod podmienkou anonymity reportér NTV. Televízne stanice prestali vysielať v nedeľu skoro ráno a na monitoroch sa zobrazuje správa: „Video nie je k dispozícii.“
Museveni je od roku 2025 okrem monarchií tretím najdlhšie nepretržite vládnucim vodcom - po Teodoroovi Obiangovi Nguemovi Mbasogovi z Rovníkovej Guiney a Paulovi Biyaovi z Kamerunu. V krajine tiež platí legislatíva o „zahraničných agentoch“ známa z Ruska. Pod krytím zákona o ochrane suverenity kriminalizuje v iných krajinách bežné činnosti občianskeho života a hrozí za to trest až 20 rokov vo väzení. Uganda sa v indexe slobody tlače organizácie Reportéri bez hraníc umiestnila na 143. mieste spomedzi 180 krajín.