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Premiér Starmer víta Trumpov pokrok v mierovom procese s Iránom: Británia je pripravená pomôcť

Britský premiér Keir Starmer.
Britský premiér Keir Starmer. (Zdroj: TASR/AP/Maja Smiejkowska/PA)
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TASR

LONDÝN - Britský premiér Keir Starmer privítal najnovší pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa o ukončenie vojny s Iránom. Starmer v sobotu popoludní telefonoval s Trumpom a oznámil mu, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť mierové snahy. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Sprostredkovatelia uviedli, že dohoda o ukončení konfliktu je na dosah, a očakáva sa, že prezident bude o plánoch rokovať so spojencami počas budúceho týždňa na samite G7 vo Francúzsku. Veľká Británia a Francúzsko prejavili záujem pomôcť s odmínovaním Hormuzského prielivu, akonáhle sa konflikt zastaví. Starmer bude pravdepodobne čeliť otázkam týkajúcim sa výdavkov na obranu na samite G7 po tom, čo minister obrany John Healey a zástupca ministra pre ozbrojené sily Al Carns podali demisiu v súvislosti s dlhodobo odkladaným Plánom investícií do obrany (DIP).

„Premiér dnes popoludní hovoril s prezidentom Spojených štátov Donaldom Trumpom. Predseda vlády vyjadril podporu snahám prezidenta Trumpa o ukončenie konfliktu s Iránom, privítal dosiahnutý pokrok a zdôraznil, že je dôležité zabezpečiť, aby akákoľvek dohoda priniesla trvalý a dlhodobý mier,“ uviedol Starmerov hovorca. „Predseda vlády zopakoval, že Spojené kráľovstvo je pripravené podporiť implementáciu akejkoľvek mierovej dohody a spolupracovať s medzinárodnými partnermi na zabezpečení jej úspechu,“ dodal hovorca a zdôraznil, že lídri sa zhodli na potrebe obnoviť slobodu plavby, aby sa zmiernili globálne ekonomické dopady.

Podpis mierovej dohody je stanovený na nedeľu

Pakistanský premiér Šahbáz Šaríf v sobotu vyhlásil, že Irán a USA sú bližšie k dohode než kedykoľvek predtým. Dokončiť text dohody by podľa neho mohli v nadchádzajúcich 24 hodinách, pričom by ju následne elektronicky podpísali a nasledovali by budúci týždeň technické rokovania. Americký prezident Donald Trump v sobotu oznámil, že podpis mierovej dohody Spojených štátov a Iránu je stanovený na nedeľu. Hneď po tom bude podľa neho opätovne sprístupnený strategický Hormuzský prieliv.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmáíl Bakájí neskôr podľa štátnych médií povedal, že očakávané memorandum o porozumení medzi Spojenými štátmi a Iránom nebude podpísané v nedeľu, nemožno však vylúčiť podpis v nadchádzajúcich dňoch. Rozhovory o ukončení vojny, ktorú odštartovali útoky Izraela a USA na Irán 28. februára, prebiehajú od dosiahnutia prímeria v apríli. Obe krajiny však odvtedy opakovane vykonali útoky, ktoré uplynulý týždeň eskalovali, hoci predstavitelia Washingtonu i Teheránu zároveň naznačovali, že dohoda je blízko.

Viac o téme: USADonald TrumpBritániaIránVojnaKeir Starmer
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