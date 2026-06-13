Šokujúce odhalenie: Posledná zdravotná prehliadka Trumpa! Neuveríte, koľko lekárov ho vyšetrovalo

WASHINGTON - Zdravotná prehliadka amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolala pozornosť nielen pre svoje výsledky. Diskusiu rozprúdil najmä počet lekárov, ktorí sa na vyšetreniach podieľali.
Zdravotný stav prezidentov Spojených štátov patrí dlhodobo medzi ostro sledované témy. V prípade súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa však pozornosť tentoraz neupútali len samotné výsledky prehliadky, ale rozsah lekárskeho tímu, ktorý sa na nej podieľal.
Podľa denníka The Washington Post absolvoval Trump počas poslednej preventívnej prehliadky v máji vyšetrenia u celkovo 22 lekárov rôznych špecializácií. Ide o najvyšší počet odborníkov, ktorí sa podľa dostupných údajov podieľali na zdravotnej kontrole úradujúceho amerického prezidenta.
Počet lekárov vyvolal otázky
Biely dom po vyšetrení oznámil, že prezident je vo veľmi dobrej zdravotnej kondícii. Nezvyčajne rozsiahly tím odborníkov však vzbudil pozornosť niektorých lekárov aj analytikov.
Kardiológ Jonathan Reiner, ktorý v minulosti pôsobil aj pri zdravotnej starostlivosti o bývalého viceprezidenta Dicka Cheneyho, označil počet zapojených odborníkov za mimoriadny. „Na jednu zdravotnú prehliadku je to neuveriteľné číslo,“ citoval jeho vyjadrenie The Washington Post.
Administratíva prezidenta argumentuje tým, že rozsiahly tím bol potrebný na vykonanie širokého spektra preventívnych vyšetrení. Zástupcovia Bieleho domu však nespresnili, z akých medicínskych odborov jednotliví lekári pochádzali.
Predchádzajúce prehliadky boli výrazne menšie
Porovnanie s minulými rokmi ukazuje výrazný rozdiel. Počas Trumpovho prvého funkčného obdobia sa na jeho najrozsiahlejšej prezidentskej prehliadke v roku 2019 podieľalo 11 odborníkov. Vlani ich bolo 14.
Historické údaje naznačujú, že podobne vysoké čísla neboli bežné ani u jeho predchodcov. Keď v roku 1989 absolvoval svoju prvú prezidentskú prehliadku George H. W. Bush, podieľalo sa na nej päť špecialistov.
Jeho syn George W. Bush absolvoval v roku 2001 vstupné prezidentské vyšetrenie za účasti 12 odborníkov.
Zdravie prezidentov je pod drobnohľadom
Otázky týkajúce sa zdravotnej spôsobilosti prezidentov sa v Spojených štátoch pravidelne vracajú počas každej administratívy.
V posledných rokoch boli predmetom diskusií najmä zdravotný stav a vek bývalého prezidenta Joea Bidena. Pochybnosti o jeho kondícii napokon zohrali významnú úlohu aj počas prezidentskej kampane v roku 2024.
Podľa portálu The Independent sa podobné otázky začínajú objavovať aj v súvislosti s Donaldom Trumpom, ktorý je najstarším človekom, aký sa ujal prezidentského úradu v USA.
Hoci Biely dom opakovane zdôrazňuje, že prezident je schopný vykonávať svoje povinnosti bez obmedzení, rozsah poslednej zdravotnej prehliadky opäť rozprúdil debatu o zdravotnom stave najvyšších predstaviteľov krajiny.