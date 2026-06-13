Dráma na pláži: VIDEO Rybár zápasil so žralokom bielym! Strčil mu ruku do papule a potom sa to stalo

NANTNUCKET - Na pláži v americkom Massachusetts sa odohrala scéna ako z dobrodružného filmu. Skúsený rybár sa ocitol tvárou v tvár veľkému bielemu žralokovi a rozhodol sa urobiť niečo, čo by si väčšina ľudí nikdy netrúfla.
Návštevníci pláže na ostrove Nantucket v americkom štáte Massachusetts zostali v nemom úžase. Kapitán rybárskej lode Elliot Sudal totiž vytiahol na breh veľkého bieleho žraloka a následne sa pustil do riskantného manévru, ktorý zachytili kamery prítomných ľudí.
Ako informuje denník The Sun, muž pri rybolove nečakane zachytil vzácneho predátora. Keď si uvedomil, čo sa mu ocitlo na udici, rozhodol sa konať čo najrýchlejšie.
Sadol si na žraloka a siahol mu do papule
Na záberoch vidno, ako rybár ťahá približne 2,4 metra dlhého žraloka za chvost na plytčinu. V ďalšom momente si na zmietajúceho sa predátora doslova sadne a snaží sa dostať k háčiku, ktorý uviazol v jeho papuli.
Okolo sa medzitým zhromaždili zvedaví svedkovia. Jeden z mladších mužov mu priniesol kliešte, ktoré pri zákroku potreboval.
Sudal následne jednou rukou otvoril žralokovi čeľuste a druhou siahol dovnútra. Napriek riziku sa mu podarilo háčik odstrániť za menej než 15 sekúnd.
Taký úlovok ešte nezažil
Skúsený rybár pre portál Nantucket Current uviedol, že počas svojej kariéry chytil viac ako 2 000 žralokov, no s veľkým bielym sa na udici stretol prvýkrát. „Niečo také som vôbec nečakal. Rozhodne nie,“ priznal.
Podľa jeho slov so svojím pomocníkom najskôr pocítili len silný záber na vlasci. Až keď úlovok pritiahli bližšie k brehu, zistili, že ide o jedného z najobávanejších morských predátorov.
Chcel ho čo najrýchlejšie vrátiť do mora
Sudal sa dlhodobo venuje označovaniu žralokov a monitorovaniu ich pohybu v okolí Nantucketu. Tvrdí však, že veľké biele žraloky cielene neloví. „Nemôžete ovplyvniť, čo sa chytí na návnadu,“ vysvetlil.
Keď si všimol charakteristickú plutvu vo vlnách, okamžite pochopil vážnosť situácie. Jeho prioritou bolo dostať háčik von a žraloka bezpečne vypustiť späť do oceánu.
Podľa jeho slov sa celý zásah odohral veľmi rýchlo práve preto, aby sa minimalizovalo riziko pre zviera aj ľudí v okolí.
Video má slúžiť ako príklad pre ostatných
Rybár následne zverejnil zábery z incidentu, aby ukázal ostatným športovým rybárom, ako postupovať pri neúmyselnom ulovení chránených alebo vzácnych druhov.
Zároveň vyzval ľudí, aby absolvovali odborné kurzy a pri kontakte so žralokmi vždy dbali na bezpečnosť. „Rešpektujte tieto zvieratá a buďte opatrní,“ odkázal.
Podľa dostupných informácií sa žralok po vypustení vrátil späť do mora bez vážnejších následkov.