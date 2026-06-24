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Dovolenka sa zmenila na boj o život: Rakúšanku pri šnorchlovaní napadol žralok!

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LINZ - Výlet za morskými korytnačkami a uškatcami sa pre mladú Rakúšanku skončil tragédiou. Po útoku žraloka na Galapágoch podstúpila viacero operácií a prišla o časť nohy.

Pokojný výlet sa v sekunde zmenil na nočnú moru

To, čo malo byť jedným z najkrajších zážitkov dovolenky, sa zmenilo na dramatický boj o život. Tridsaťročná Elisabeth A. z Linzu vycestovala s manželom na Galapágy, kde si chceli užiť oddych a spoznávanie jedinečnej prírody.

Počas organizovaného šnorchlovacieho výletu sa skupina turistov vydala z ostrova Santa Cruz do zátok neďalekého ostrova. Spolu s manželmi sa plavby zúčastnilo ďalších sedem návštevníkov a sprievodca. Nikto netušil, že o niekoľko okamihov sa výlet skončí takmer tragédiou.

Žralok zaútočil v plytkej vode

Elisabeth sa podľa denníka OÖ-Nachrichten nachádzala ešte v plytkej vode a pripravovala si kameru, aby mohla natáčať uškatce a morské korytnačky. Vtom sa pod hladinou objavil žralok.

Dravec sa žene zahryzol do nohy a spôsobil jej devastujúce zranenia. Útok prišiel náhle a bez varovania. Keď zviera svoju obeť napokon pustilo, začal sa boj o záchranu jej života.

O život jej pomohli zabojovať spolucestujúci

Obrovské šťastie mala Rakúšanka v tom, že medzi účastníkmi výletu sa nachádzali dvaja lekári z Kanady.

Tí okamžite zasiahli a poskytli jej prvú pomoc ešte priamo na mieste. V kritických chvíľach sa im podarilo zastaviť najvážnejšie následky zranenia a stabilizovať jej stav, kým sa dostala do nemocnice.

Nasledovali operácie a ťažké rozhodnutie

Zranenú ženu previezli loďou späť na ostrov Santa Cruz, kde podstúpila prvý chirurgický zákrok.

Ani ten však nestačil. Po prevoze do Ekvádoru museli lekári pristúpiť k ďalšej operácii. Rozsah poškodenia bol natoľko vážny, že záchrana celej nohy už nebola možná. Lekársky tím preto rozhodol o amputácii predkolenia.

„Som vďačná, že žijem“

Napriek dramatickým udalostiam sa Elisabeth po útoku pozerá na situáciu s pokorou. „Som vďačná, že som stále nažive,“ povedala pre OÖ-Nachrichten.

Mladá žena sa momentálne zotavuje zo zranení a čaká na návrat do Rakúska, kde ju bude čakať ďalšia liečba a náročná rehabilitácia po strate časti nohy.

Viac o téme: NohaAmputáciaGalapágyRakúšankaútok žraloka
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