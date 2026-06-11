Šokujúci ZVRAT na poslednú chvíľu! Trump ZASTAVIL plánované nálety: Avizuje PODPIS prelomovej dohody

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump dnes prekvapivo na svojej sociálnej sieti oznámil, že ruší útoky a bombardovanie Iránu, ktoré avizoval na dnešok. Podľa šéfa Bieleho domu bude čoskoro oznámený termín a miesto podpísania dohody. Zatiaľ podľa neho došlo k rokovaniam na najvyššej úrovni a Irán hlavné body prijal. Zatiaľ ale zostane v platnosti americká námorná blokáda iránskych prístavov. Trump to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social.
,,Vzhľadom na to, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli predložené najvyššiemu vedeniu Iránu a schválené, zrušil som ako prezident Spojených štátov amerických plánované údery a bombardovanie proti Iránu, ktoré sa mali uskutočniť dnes večer," uviedol Trump.
,,Rokovania a konečné body boli ako vo všeobecnej rovine, tak do najmenších detailov schválené všetkými zúčastnenými stranami, vrátane Spojených štátov, Izraela, Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kataru, Turecka, Pakistanu, Bahrajnu, Kuvajte, Jordánska, Egypta a ďalších," dodal prezident USA blokáda Iránu zostane v platnosti ,,kým nebude táto transakcia dokončená".
Trump v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že uzavretie dohody je na dohľad, ale tento vývoj sa zatiaľ nenaplnil, poznamenala agentúra AP. Predtým dnes pritom Trump hrozil Iránu ďalšími útokmi dnes v noci, zabavením ropy a obsadením kľúčového ostrova Charg.