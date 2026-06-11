Srdce sa vám zastaví z hrôzy: VIDEO Batoľa viselo z okennej rímsy! TAKTO to celé DOPADLO

LONDÝN - Na rušnej londýnskej ulici sa odohrali dramatické chvíle. Malé dieťa zostalo visieť na okennej rímse nad chodníkom. Dramatické scény sledovali okoloidúci.
Len niekoľko sekúnd delilo malé dievčatko od tragédie. Na frekventovanej ulici vo východnom Londýne zostalo visieť na okennej rímse vo výške nad obchodmi, zatiaľ čo pod ním sa zhromažďovali desiatky ľudí sledujúcich dramatický boj o záchranu.
Napokon rozhodla rýchla reakcia policajta a náhodného okoloidúceho.
Desivé zábery obleteli internet
Incident sa odohral na ulici Ilford High Road vo východnej časti Londýna. Na videu, ktoré sa začalo šíriť na sociálnych sieťach, je vidieť malé dievčatko, ako sa zúfalo drží okennej rímsy nad obchodom so záložňou.
Pod ním sa medzitým zastavovali ľudia, ktorí si uvedomili, že dieťaťu hrozí vážne nebezpečenstvo.
Na zázname vidno, ako sa snaží udržať vo výške a dostať sa späť do bezpečia. Každou sekundou však bolo zrejmejšie, že jej sily ubúdajú.
Na miesto dorazil policajt
Keď si okoloidúci všimli, čo sa deje, začali sa zhromažďovať pod budovou. V jednej chvíli sa v okne pod dievčatkom objavila vystrašená žena, ktorá sa mu snažila prihovárať a pomôcť mu zostať pokojné.
Medzitým sa pod rímsu postavil muž bez trička a krátko nato aj policajt, ktorý dorazil na miesto po privolaní pomoci.
Obaja sa postavili presne pod dieťa v nádeji, že ho v prípade pádu zachytia.
Rozhodli sekundy
Napätie vyvrcholilo v okamihu, keď dievčatko stratilo poslednú oporu. Zo zhromaždeného davu bolo počuť výkriky a zalapanie po dychu. Dieťa sa zrútilo smerom k zemi.
V kritickej chvíli však zasiahli muž a policajt. Spoločne dokázali pád zachytiť a zabránili tragédii.
Na videu je následne vidieť dievčatko v náručí záchrancu. Krátko nato ho odovzdali späť cez okno, z ktorého sa predtým objavila žena.
Po úspešnej záchrane si muž a policajt podali ruky a objali sa, zatiaľ čo ľudia na ulici odmenili ich zásah potleskom.
Polícia zasiahla za niekoľko minút
O udalosti informoval denník The Sun. Podľa londýnskej Metropolitnej polície dostali záchranné zložky hlásenie o dieťati na okennej rímse krátko po 15.20 h v utorok 9. júna.
„Policajti boli privolaní na Ilford High Road o 15.23 h po oznámení týkajúcom sa bezpečnosti dieťaťa, ktoré vyliezlo na okennú rímsu,“ uviedol hovorca Metropolitnej polície.
„Dievča bolo o 15.32 h v bezpečí vďaka zasahujúcemu policajtovi a členovi verejnosti.“
Polícia zároveň potvrdila, že dieťa neutrpelo žiadne zranenia.
Dráma sa skončila šťastne
Hoci incident trval len niekoľko minút, pre svedkov išlo o mimoriadne stresujúce chvíle. Dievčatko zostalo visieť nad rušnou ulicou, zatiaľ čo záchrancovia sa snažili dostať na správne miesto skôr, než stratí silu udržať sa.
Napokon sa všetko skončilo bez následkov. Dieťa vyviazlo bez zranení a vďaka pohotovej reakcii policajta a okoloidúceho sa podarilo odvrátiť nešťastie, ktoré mohlo mať tragický koniec.