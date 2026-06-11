Náhle stopnutie bombardovania prepísalo ceny ropy! Hodnota barelu sa po zvrate PREPADLA

NEW YORK - Ceny ropy začali výrazne klesať po tom, čo americký prezident Donald Trump odvolal ohlásené ďalšie údery na Irán. Trump zároveň tvrdí, že čoskoro bude oznámený dátum a miesto podpísania mierovej dohody, ktorej hlavné body podľa neho Teherán prijal po rokovaniach na najvyššej úrovni. Barel Severomorskej ropy Brent sa dostal pod 90 dolárov.
Brent okolo 19:45 SELČ odpisoval 3,2 percenta na 89,91 za barel. Americká ľahká ropa West Texas Intermediate (WTI) v rovnakom čase zlacňovala o 3,45 percenta na 86,92 dolára za barel. ,,Vzhľadom na to, že rokovania s Iránskou islamskou republikou boli predložené najvyššiemu vedeniu Iránu a schválené, zrušil som ako prezident Spojených štátov amerických plánované údery a bombardovanie proti Iránu, ktoré sa mali uskutočniť dnes večer," uviedol Trump.
Trump v uplynulých týždňoch opakovane tvrdil, že uzavretie dohody je na dohľad, ale tento vývoj sa zatiaľ nenaplnil, poznamenala agentúra AP. Predtým dnes pritom Trump hrozil Iránu ďalšími útokmi dnes v noci, zabavením ropy a obsadením kľúčového ostrova Charg.
Odveta za raketové útoky
Americká armáda nad ránom oznámila, že dokončila ďalšie kolo úderov proti Iránu. Dodala, že útoky cielili na protivzdušnú obranu, prieskumné zariadenia či komunikačnú techniku iránskej armády po celej krajine. Iránske sily pohrozili Spojeným štátom odvetou a uviedli, že zaútočili na americké základne v Bahrajne a Kuvajte. Ceny ropy v reakcii dopoludnia rástli.
Už v stredu sa ceny ropy zvýšili zhruba o dve percentá. Okrem napätia na Blízkom východe k tomu prispela správa amerického vládneho Úradu pre energetické informácie (EIA), podľa ktorej sa zásoby ropy v USA minulý týždeň znížili o 7,2 milióna na 426,5 milióna barelov. Analytici v ankete agentúry Reuters očakávali miernejší pokles, a to o štyri milióny barelov.
Konflikt na Blízkom východe, ktorý koncom februára odštartovali americko-izraelské útoky na Irán, do značnej miery ochromil lodnú dopravu v Hormuzskom prielive. Tým dovtedy prechádzala asi pätina svetových dodávok ropy.