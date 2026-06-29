HOROR na dovolenke: Anna (50) si dala dva poháre vína a skončila v KÓME a ani mesiac po incidente sa neprebrala!

BALI – Romantická dovolenka v obľúbenom indonézskom letovisku sa skončila tragédiou. Päťdesiatročná turistka po vypití dvoch pohárov červeného vína utrpela vážne poškodenie organizmu spôsobené metanolom. Lekári napokon konštatovali mozgovú smrť.
Ruská päťdesiatnička a turistka Anna Korostelevová trávila dovolenku na indonézskom ostrove Bali spolu so svojím partnerom Igorom. Dvojica si podľa zahraničných médií kúpila fľašu červeného vína v stánku pri ceste. Fľaša na sebe mala pomerne známu značku, no neskôr sa objavili podozrenia, že obsahoval smrtiaci metanol.
Najskôr nastala nevoľnosť, potom prišlo vracanie
Žena si podľa portálu The Sun vypila dva poháre vína, zatiaľ čo jej partner alkohol nekonzumoval. Krátko nato sa u nej objavili nevoľnosť, vracanie, silná citlivosť na svetlo a problémy s dýchaním. Jej stav sa začal prudko zhoršovať a partner ju okamžite previezol do nemocnice.
Podľa dostupných informácií utrpela turistka záchvaty a ešte pred poskytnutím prvej pomoci stratila vedomie. Lekári ju napojili na prístroje a podstúpila aj dialýzu, no poškodenie organizmu bolo rozsiahle. O niekoľko dní neskôr konštatovali mozgovú smrť.
Rodina čelí vysokým nákladom na liečbu, ktoré sa vyšplhali na desaťtisíce eur. Príbuzní a priatelia sa snažia získať finančné prostriedky na pokrytie výdavkov spojených s hospitalizáciou. Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili, či bola kontaminovaná fľaša podrobená laboratórnym testom.
Nebezpečný metanol
Metanol je toxický alkohol, ktorý môže po požití spôsobiť vážne poškodenie zraku, mozgu a vnútorných orgánov. Prvé príznaky sa často objavia až po 12 až 24 hodinách a môžu pripomínať obyčajnú opicu. Neskôr sa však dostavujú poruchy videnia, dýchacie problémy, kŕče, kóma či smrť.
Odborníci upozorňujú, že najväčšie riziko predstavuje nelegálny alebo podozrivo lacný alkohol. V posledných rokoch zaznamenali viaceré krajiny vrátane Laosu, Indie, Iránu či Brazílie tragické prípady otravy metanolom, ktoré si vyžiadali desiatky obetí.
Podobný prípad otráveného alkoholu otriasol vlani Laosom, kde po konzumácii kontaminovaných nápojov zomrelo niekoľko zahraničných turistov a ďalší utrpeli vážne zdravotné následky.