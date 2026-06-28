DRÁMA na ulici: Agresívny muž skákal do policajtov, vraj je ČECHOSLOVÁK, a tým pádom sú naňho krátki!

PRAHA - Pomerne dramatické chvíle zažívali príslušníci mestskej polície v časti Praha 11. Pri obydliach sa pohyboval agresívny muž, ktorého vyzvali, aby si dal do poriadku auto a evidenčné čísla na ňom. Keď ho vyzvali, aby predložil preukaz a vysvetlil, prečo odmieta spolupracovať, vyskočil na nich s tým, že je Čechoslovák a vraj mu tým pádom nemôžu nič urobiť a právne sú naňho krátki. Túto malú epizódku ukončil rázny zásah policajtov, ktorí mu po viacerých výzvach násilne nasadili putá. Ani potom s krikom neprestal.
Mestská polícia Praha musela pri tomto incidente neskôr spolupracovať aj so štátnou políciou Českej republiky. Video z celého incidentu zverejnili na sociálnej sieti.
VIDEO Muž kričal na policajtov a mával preukazom z čias Československa:
Aj keby ste boli mimozemšťan, zákony pre vás platia rovnako, zažartovala si polícia
"Zákony navštívenej krajiny platia aj pre mimozemšťanov," začala pomerne humorne príspevok mestská polícia. Všetko sa začalo na ulici Chemickej v Prahe 11, kde si hliadka všimla osobné vozidlo, ktoré malo na evidenčnom čísle v oblasti modrej plochy nalepenú červenú nálepku. "Čo ste si to spravili s ešpézetkou?" spýtal sa najskôr pokojne muža policajt. "Vy ste kto? Ja som občan Československej republiky," povedal muž, na čo mu policajt odpovedal, že Československá republika je už minulosťou.
"Ježiš! No, možno vo vašej hlave!" surovo odvetil 67-ročný muž, ktorý si policajtov začal fotiť. "Vy nemáte právo sa má ani len dotýkať, alebo po mne čokoľvek chcieť!" pokračoval v nepričetnostiach muž. Ten dodal, že existencia Československej republiky nebola ukončená zákonným spôsobom a že stále platia Benešové dekréty. Druhú skutočnosť policajt nerozporoval.
Polícia už nemala na výber a prišli na rad hmaty a chvaty
"Keď strážnici začali so 67-ročným vodičom jeho protiprávne správanie riešiť, odmietal preukázať totožnosť s tým, že hliadka na to nemá právo, on je občan ČSR, ktorá stále existuje a dookola opakoval ďalšie informácie mimo realitu," popísala polícia.
Potom sa starší muž začal správať agresívne, odstrčil strážnika, preto prišli na rad donucovacie prostriedky a skončil v putách. "Skutočnosť, že aj ako občan imaginárneho štátu je povinný dodržiavať zákony navštívenej krajiny, odmietal akceptovať. Rovnako ako dychovú skúšku a test na drogy. Strážnici odovzdali prípad na doriešenie Polícii ČR," skonštatovali na záver.