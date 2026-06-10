Polícia počas akcie skontrolovala vyše 1600 maloobchodných prevádzok

BRATISLAVA - Počas utorňajšej (9. 6.) preventívno-bezpečnostnú akcie, ktorá bola zameraná najmä na krádeže i súvisiace majetkové delikty v maloobchode, skontrolovala polícia viac ako 1600 prevádzok. Zistila 108 priestupkov, z toho 12 priamo proti majetku, zároveň odhalila jeden trestný čin. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru (PZ).
„Zároveň bol odhalený jeden trestný čin súvisiaci s protiprávnym konaním v obchodnej prevádzke,“ priblížilo Prezídium PZ. Do akcie sa zapojilo takmer 600 policajtov. Kontroly vykonala polícia vo všetkých krajoch. Cieľom neboli len represívne opatrenia v súvislosti najmä s majetkovou trestnou činnosťou, ale aj posilnenie bezpečnosti a spolupráce medzi obchodnými prevádzkami a bezpečnostnými zložkami. V podobných preventívnych aktivitách plánuje polícia pokračovať.