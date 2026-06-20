Sobotná TRAGÉDIA na obľúbenej vodnej nádrži: Muž (†45) prišiel o život! Hrozné, čo sa tam stalo

KANIANKA - Na vodnej nádrži Kanianka sa stala v sobotu tragédia. 45-ročný muž prišiel o život po tom, čo skočil z vodného bicykla do vody a už sa nevynoril.
Dnes okolo obeda došlo vo vodnej nádrži Kanianka v okrese Prievidza k tragickej udalosti, informuje trenčianska krajská polícia. Po prijatí oznámenia boli na miesto udalosti bezodkladne vyslané všetky záchranné zložky, ktoré vykonali pátranie po osobe v priľahlom okolí vodnej nádrže, ako aj vo vode.
"Podľa doposiaľ zistených skutočností, 45-ročný muž po tom, ako skočil z vodného bicykla do vody, sa už nevynoril na hladinu. Obhliadajúci lekár na mieste vylúčil cudzie zavinenie a skonštatoval smrť," približuje polícia s tým, že prípadné ďalšie okolnosti úmrtia osoby odhalí nariadená zdravotno-bezpečnostná pitva.
Základné zásady bezpečnosti pri pobyte na vode a vo vode
V súvislosti s letnou sezónou a zvýšeným pohybom osôb pri vodných plochách apelujeme na verejnosť, aby dodržiavala základné zásady bezpečnosti pri pobyte na vode a vo vode:
- nikdy nevstupovať do vody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných a psychotropných látok,
- pri pohybe na vodných bicykloch alebo iných plavidlách, používať záchranné vesty,
- nepreceňovať svoje plavecké schopnosti a fyzickú kondíciu,
- neskákať do neznámej alebo nepreverenej vody,
- venovať zvýšenú pozornosť deťom a nenechávať ich pri vode bez dozoru,
- rešpektovať pokyny prevádzkovateľov vodných plôch.
"Bezpečnosť pri vode si vyžaduje zodpovedný prístup každého návštevníka. Dodržiavaním základných pravidiel možno predísť tragickým udalostiam a ochrániť to najcennejšie – ľudský život," konštatuje na záver polícia.