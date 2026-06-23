OBROVSKÁ TRAGÉDIA V hotelovom bazéne sa utopilo dievčatko (†4), média zverejnili jej národnosť

LANZAROTTE – V španielskom letovisku sa odohrala strašná tragédia. Do bazénu jedného z hotelov spadlo malé dievčatko, ktoré očividne nevedelo ešte plávať. Na miesto boli privolaní záchranári.
Nemenované dievčatko spadlo do bazéna v letovisku Playa Blanca na španielskom ostrove Lanzarotte. Ako informuje Spanish News Today, keď ho vytiahli z vody, bolo v bezvedomí. Pomoc dorazila do pár minút a dievča sa snažili záchranári na mieste ešte resuscitovať. Nepodarilo sa ju však oživiť, bolo už neskoro.
Dievčatko vytiahol z vody plavčík
Z vody mali dievčatko vytiahnuť okolo 13:30 popoludní miestneho času. Až do príchodu záchranárov sa ju snažil oživiť plavčík. K hotelu vyrazili dve sanitky aj helikoptéra, ktorá bola pripravená na rýchly presun do nemocnice.
"Aj záchranári sa snažili niekoľkokrát opakovane dievčatko oživiť. Na rýchly presun do nemocnice bola na mieste pripravená helikoptéra. Nepodarilo sa však obnoviť pulz. Záchranári už len potom potvrdili smrť," vyjadril sa hovorkyňa miestnej záchrannej služby.
Národnosť dievčaťa úrady ešte oficiálne nepotvrdili, ale podľa miestnych španielskych médií to mala byť Britka. Prípad je v štádiu vyšetrovania. Zatiaľ sa zdá, že políciapracuje len s jednou teóriou, a síce, že išlo o tragickú nehodu.
V Španielsku je to už druhá smrť dieťaťa, ktoré sa malo utopiť v bazéne. Navyše len nedávno strhla veľká vlna troch chlapcov (do 13 rokov) pri meste Tarragona.