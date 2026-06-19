Tragické ráno na známom jazere: Z vody vytiahli bezvládne telo, pri obeti verne čakal pes

ČAŇA - Piatkové ráno na východe Slovenska poznačila obrovská tragédia na vode. Na obľúbenom jazere v katastri obce Čaňa objavili nehybné ľudské telo. Hoci v tom čase na mieste hrdinsky zasiahol hasič v civile a neskôr sa k nemu pridali záchranári, človeku už nedokázali pomôcť.
Ako potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, na tiesňovú linku krátko po 8.40 h nahlásili, že na vodnej ploche pláva telo osoby, pri ktorom sa nachádzal pes.
„Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti,“ doplnil hovorca. Súbežne s hasičmi dorazila na miesto aj posádka záchrannej zdravotnej služby. Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť.
Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čani s tromi kusmi techniky.