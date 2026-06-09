ŠOKUJÚCE Policajti zastavili vozidlo s chlapcom (11) za volantom! Vedľa sedel OPITÝ otec, chcel ďalšie pivo

OBERKRAMER – Nemecká polícia rieši veľmi neprijateľné správanie otca, ktorý posadil za volant auta svojho maloletého syna. On sám nemohol šoférovať, pretože mal vypité. Vozidlo zastavila policajná hliadka počas bežnej cestnej kontroly. To, kde mali otec so synom namierené, ich doslova dostalo.
Cestná kontrola v nemeckej obci Oberkramer zastavila v sobotu 6. júna vozidlo, pri ktorom už na prvý pohľad niečo nesedelo. Za volantom sedel chlapec, ktorý evidentne nevyzeral na 18 rokov. Navyše jeho opitý otec sedel hneď vedľa. Informuje o tom Bild.
I keď muži zákona dostali od kolegov echo, vysvetlenie tejto bizarnej a hazardnej situácie im vyrazilo dych.
Odmietol dychovú skúšku
Všetko mal na svedomí samotný otec. Synovi povedal, aby ho odviezol na čerpaciu stanicu. Chcel si tam kúpiť ďalšie pivo.
Chlapca za volantom si všimli viacerí svedkovia, ktorí následne ihneď kontaktovali políciu. Po zastavení vozidla otec odmietol dychovú skúšku. Polícia spustila proti nemu trestné stíhanie.