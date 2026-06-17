ŠOKUJÚCE zistenie: TOTO ukrýval starý klavír! Väzenie hrozí aj mužovi, ktorý ho kupil

UHERSKÉ HRADIŠTĚ – Českí policajti vyšetrujú obzvlášť závažný trestný čin. Dvaja muži na území Českej republiky uzavreli obchod, ktorého obsahom bol zakázaný a pre mnohých ľudí veľmi citlivý materiál. Dopustili sa porušenia zákona a obom hrozí väzenie.
Na Morave v Českej republike došlo v okrese Uherské Hradiště k nezákonnému obchodovaniu. Ako informuje polícia, predmetom predaja mal byť klavír, avšak klávesy boli vyrobené zo slonoviny.
"Javilo sa to ako dobrý nákup, ktorý navyše našiel v rodine svoje opodstatnenie. Až neskôr vyšlo najavo, že klavír má klávesy vyrobené zo slonoviny, čo podlieha prísnej právnej regulácii," informovala policajná hovorkyňa Šárka Trnková. Ďalej však už nespresnila, za akých okolností za polícia o tomto náleze dozvedela.
Nový zákon, starý materiál
Verejnosť je rozhorčená. "Lena Alive" sa v príspevku na sociálnych siežach vyjadrila, že v minulosti sa klávesy vyrábali len zo slonoviny. "Polícia ČR si vážne myslí, že pre nové predpisy bude niekto prerábať starý klavír?"
Česká polícia dokázala v rámci vyšetrovania vypátrať predávajúceho aj kupujúceho. "V oboch prípadoch sa malo začať trestné stíhanie pre prečin neoprávneného nakladania s chránenými voľne žijúcimi živočíchmi," uvádza sa vo vyhlásení.
Jasné porušenie
Zadržaným hrozí trest odňatia slobody na 5 rokov, zákaz činnosti alebo prepadnutie veci. Prípad posunula polícia českej prokuratúre. Klavír bol už odovzdaný Českej inšpekcii životného prostredia. Tá pripomína, že pred nákupom je potrebné si overiť, či dané predmety neobsahujú časti chránených živočíchov.
Kupujúci údajne podľa vlastných slov nebol informovaný o tom, že klávesy sú zo slonoviny. Polícia reagovala, že neznalosť zákona neospravedlňuje.