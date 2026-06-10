ŠOKUJÚCI útek pred policajtmi: Vodič pod vplyvom utiekol do močiarov, tam ho NAPADOL aligátor!

LOUISIANA – Tento prípad dvíha zo stoličiek. Vodič sadol za volant pod vplyvom alkoholu. Počas jazdy ho zastavila cestná hliadka a už vedel, že má problém. Snažil sa utiecť, no príroda mu to všetko spočítala.
V nedeľu 7. júna zastavila cestná hliadka v americkom štáte Louisiana na diaľnici Interstate 310 osobné vozidlo. Vodičom bol Victor Rivas (40). V tej chvíli už vedel, že ho čakajú veľké problémy. Ako informuje NY Post, za volant sadol pod vplyvom alkoholu.
Stret s aligátorom zaznamenal dron
Opitý vodič spravil jediné, čo mu vtedy napadlo. Opustil vozidlo a utiekol smerom k neďalekému močiaru. Tam mu cestu skrížil aligátor. Toto stretnutie s divou zverou bolo zaznamenané aj na videu, pretože Rivasa prenasledoval policajný dron. Veľkému plazovi už utiecť nedokázal. všetko zachytila kamera, ktorú mal pripnutú na uniforme jeden z policajtov.
"Rivas síce vyviazol po strete s aligátorom len s pohryzenými rukami, no jeho útek hlbšie do močiara sa nevyplatil. Zo vzduchu ho stále prenasledoval policajný dron," uviedol úrad šerifa.
Vtipné vyjadrenie polície
Okrem toho upozornil, že vodiči nemajú jazdiť pod vplyvom alkoholu a za žiadnu cenu nemajú utekať pred zástupcami šerifa. A už vôbec sa neodporúča skryť sa v močiaroch štátu Louisiana. Na záver len vtipne dodal: "Možno to ani netušíte, ale divoká zver v okolí zrejme spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní."
Polícia dokonca zverejnila obrázok vytvorený umelou inteligenciou, kde si aligátor v policajnej uniforme preberá cenu za zásluhy pri dolapení páchateľa.
Búral ešte predtým, ako ho zastavili
Cestná kontrola zastavila Rivasa po tom, ako na vozovke nebezpečne manévroval s osobným vozidlom Toyota. Očití svedkovia dokonca uviedli, že narazil do betónovej bariéry a následne mu prskla jedna pneumatika. Napriek tomu pokračoval v jazde.
Rivasa zadržali policajti po tom, ako vychádzal z močiara. Po strete s aligátorom neutrpel žiadne zranenie ohrozujúce život. Previezli ho do nemocnice a rany mu ošetrili. Následne bolo voči jeho osobe vznesené obvinenie z riadenia vozidla pod vplyvom alkoholu a kladenie odporu policajným zložkám. Nie je jasné, aký vysoký trest ho čaká.