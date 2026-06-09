Babiš otvorene: Vláda nechce verejnoprávne médiá ovládnuť, financovanie bude férové

PRAHA - Český minister kultúry Oto Klempíř už na najbližšom zasadnutí vlády budúci pondelok predloží návrh zákona, ktorým by sa malo zmeniť financovanie verejnoprávnych médií. Členovia vlády budú zároveň diskutovať o čiastke, ktorú im vyčlenia zo štátneho rozpočtu. Na sociálnej sieti X o tom v utorok po rokovaní koalície s generálnymi riaditeľmi Českej televízie (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) informoval premiér ČR Andrej Babiš. Zdôraznil, že vláda nechce médiá verejnej služby ovládnuť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Nechceme hovoriť do obsahu alebo tieto médiá ‚ovládnuť‘, ako sa nám nielen opozícia stále snaží podsúvať. Cieľom je, aby už občanom nechodili účty za službu, ktorú sami nevyužívajú. Taký systém dával zmysel pred 35 rokmi, keď ľudia na výber nemali,“ uviedol Babiš. Zopakoval, že iným spôsobom než koncesionárskymi poplatkami sú verejnoprávne médiá v súčasnosti financované v 17 krajinách EÚ. O konkrétnej čiastke pre obe médiá budú podľa jeho slov diskutovať ministri budúci pondelok na rokovaní vlády. „Nech už bude výsledok akýkoľvek, bude pre obe médiá férová a predvídateľná, pretože bude obsahovať inflačnú doložku,“ dodal Babiš.
Minister kultúry po stretnutí uviedol, že koalícia nechce, aby médiá boli vo finančnej neistote. „Oni k žiadnej ujme neprídu, ani to nie je naším plánom. Financovanie bude urobené tak, aby bolo všetko vysporiadané veľmi korektne,“ podotkol. O konkrétnej čiastke však nechcel hovoriť. Ako uviedli generálni riaditelia ČT a ČRo Hynek Chudárek a René Zavoral, nebola o tom reč ani na schôdzke.
O poplatkoch nebola reč
Podľa riaditeľov nebolo stretnutie o možnej dohode, bolo im údajne len oznámené, že v pondelok bude predložený zákon. „O poplatkoch dnes vôbec nebola reč, napriek tomu, že sme to čakali... Ak bude zmena financovania a bude nejaký plán B, musíme ho čo najlepšie pripraviť, aby neohrozil fungovanie inštitúcií. Výška peňazí, ktoré dostaneme, by mala byť rovnaká, ale to je náš pocit, nevieme, čo bude v pondelok na vláde,“ opísal dojmy z rokovania Chudárek.
Zavoral dodal, že sa stále snaží predkladať argumenty, aby sa nerušilo niečo, čo podľa jeho slov funguje. „Utvrdzovanie, že nejde o akékoľvek ovládnutie médií verejnej služby, sme počuli niekoľkokrát. Nechcem to komentovať. Ja mám za to, že súčasný systém garantuje nezávislosť a myslím si, že pri tom novom systéme – zatiaľ v návrhu, ako sme ho počuli – to tak nie je,“ zdôraznil. Klempíř zopakoval, že stále verí v to, že zmenu presadí od 1. januára budúceho roka. Podľa Chudárka to však nie je možné do tohto termínu stihnúť.