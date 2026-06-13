Orbán po prehre: Nikdy sa nevzdám, Fidesz ho opäť zvolil za predsedu strany

BUDAPEŠŤ - Predseda maďarskej opozičnej strany Fidesz a bývalý premiér Viktor Orbán v sobotu v úvode zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. V prejave vysielanom na jeho účte na platforme YouTube Orbán oznámil, že na zjazde zhodnotia voľby, v ktorých utrpeli ťažkú porážku.
Predseda Fideszu zdôraznil, že strana musí posilniť svoje hodnoty a duchovný základ svojej komunity, ale aj motiváciu, pre ktorú sa zúčastňuje na maďarskom politickom živote. Ďalšou úlohou je vyvodiť z volieb organizačné ponaučenia, a preto upravia stanovy strany. Ako štvrtú úlohu uviedol zabezpečiť zloženie nového 28-členného predsedníctva a nakoniec prijať dve politické uznesenia.
Predvolebný odkaz Fideszu voličom zlyhal a súper ponúkol atraktívnejší odkaz, priznal Orbán, podľa ktorého slepá viera vo víťazstvo zabránila Fideszu upraviť predvolebnú stratégiu. „Nesprávne sme predpovedali volebnú účasť a precenili sme vlastnú mobilizáciu. Nedokázali sme čeliť nenávistnej kampani a úplne sme stratili mladých ľudí v online priestore, kde algoritmy pomáhali opozícii. Súper navyše neutralizoval naše témy o hrozbe vojny. Hoci vláda dokázala vytvoriť fungujúcu stratégiu proti európskej hospodárskej kríze, nešli sme do toho, aby sme dávali nesplniteľné ekonomické sľuby,“ dodal predseda Fideszu.
Delegáti zjazdu jednohlasne prijali uznesenie o odmietnutí migračného paktu a rovnako schválili aj politické uznesenie protestujúce proti snahám vlády strany Tisza odvolať ústavných činiteľov. Podľa servera index.hu delegáti reagovali na výsledok hlasovania potleskom.
Zjazd Fideszu potvrdil na poste predsedu strany Viktora Orbána
Delegáti zjazdu maďarskej opozičnej strany Fidesz, ktorá po 16 rokov vládnutia utrpela v aprílových parlamentných voľbách porážku, potvrdili v sobotu na poste predsedu strany expremiéra Viktora Orbána. Informuje o tom server infostart.hu.
Za Orbána, ktorý bol jediným kandidátom na post predsedu, hlasovalo 729 delegátov. Hlasovací lístok odovzdalo celkovo 737 delegátov. Predseda Fideszu v úvode sobotňajšieho zjazdu strany vyhlásil, že sa nikdy nevzdá. Orbán po aprílovom volebnom neúspechu ponúkol svoju funkciu a vzdal sa poslaneckého mandátu.