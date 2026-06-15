Orbán označil za smiešne, že Tisza presadila, že už nemôže byť premiérom

BUDAPEŠŤ - Maďarský expremiér Viktor Orbán v pondelok vyhlásil, že strana Tisza sa stala smiešnou, keď v parlamente presadila novelu ústavy, v zmysle ktorej už nebude môcť byť predsedom vlády. Orbán o tom hovoril v rozhovore pre server index.hu, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarské Národné zhromaždenie v pondelok schválilo šestnástu novelu ústavy, v rámci ktorej sa obmedzuje funkčné obdobie predsedu vlády najviac na osem rokov. Orbán bol predsedom vlády v rokoch 1998 – 2002 a následne nepretržite od 29. mája 2010 do 9. mája 2026.
Orbán v rozhovore povedal, že novela ústavy sa týka jeho osoby a že mu príde vtipné až smiešne, že v Maďarsku môžu kohokoľvek - napríklad jeho - izolovať od ľudu. „O tom by mal rozhodovať ľud. Mimochodom sú mesiac pri moci (Tisza),“ poznamenal expremiér, podľa ktorého by Tisza a jej vláda „nemali snívať o ôsmich rokoch, to je omyl“.
Delegáti sobotňajšieho zjazdu strany Fidesz znovuzvolili Orbána za predsedu, a to bez vyzývateľa. „Potrebujeme generačnú výmenu na čele strany, mali by prísť ľudia vo veku 30 a 40 rokov. To by som chcel pripraviť, preto som požiadal len o jeden rok (vo funkcii predsedu strany),“ povedal znovuzvolený predseda Fideszu. Orbán viedol stranu v období rokov 1993 - 2000, potom od roku 2003 až do súčasnosti.
V rozhovore, ktorý bol zverejnený ešte pred hlasovaním v parlamente, Orbán podľa servera 444.hu neobviňoval za prehru primárne politiku Fideszu. Skôr hovoril o tom, že strana zaostala v digitálnej politickej súťaži, zatiaľ čo voliči – najmä mladí ľudia – očakávali väčšie zmeny a viac sľubov, než bol ochotný dať. Povedal, že neschopnosť Fideszu efektívne reagovať na prípady korupcie, zohrala významnú úlohu v jeho volebnej porážke, ale podčiarkol, že stále neakceptuje, že ide o skutočné obvinenia.
Orbán ostro kritizoval zníženie platov poslancov a členov vlády a tento krok označil za „najprimitívnejšiu komunistickú propagandu“. Podľa neho hlavnou úlohou Fideszu v nasledujúcom období bude ochrana Maďarska pred systematickým drancovaním vlády Tiszy. Vyhlásil, že toto drancovanie už začalo a jeho následky sa naplno prejavia na jeseň, preto bude potrebné zorganizovať „širšie vlastenecké hnutie“. Zatiaľ by však podľa neho mal Fidesz využiť svoju parlamentnú a regionálnu moc, aby sa pokúsil zabrániť rozhodnutiam, ktoré považuje za škodlivé.