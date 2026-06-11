Maďarský spor o miliardy z Únie: Premiér obvinil Fidesz z blokovania protikorupčných reforiem

BUDAPEŠŤ - Maďarská opozičná strana Fidesz nepodporuje protikorupčné opatrenia pripravované vládou strany Tisza, a ani to, aby Maďarsko získalo zmrazené fondy Európskej únie. Na Facebooku to vo štvrtok premiér a predseda Tiszy Péter Magyar vyčítal bývalej vládnej strane.
„Nič nové pod slnkom. Fidesz okamžite oznámil, že nepodporuje protikorupčné opatrenia a ani to, že naša krajina dostane miliardy z EÚ. Nezaujíma ich stav zdravotníctva, rozpadajúce sa železnice MÁV, zlé cesty ani ťažkosti maďarských firiem a pracovníkov,“ píše Magyar.
Podľa jeho príspevku rozpadávajúca sa strana bývalého premiéra Viktora Orbána nepodporuje ani to, aby Európska prokuratúra mohla spätne až do roku 2021 vyšetrovať, koľko miliárd forintov bolo ukradnutých z fondov EÚ.
Fidesz podľa premiéra nepodporuje ani legislatívu obmedzujúcu dovoz nemaďarských pracovníkov z tretích krajín. Namiesto toho stojí na strane nadnárodných spoločností, ktoré zdierajú svojich pracovníkov v Maďarsku. Orbán a jeho strana tiež odmietajú myšlienku, že by malo byť trestne stíhané úmyselné falšovanie majetkového priznania, dodal Magyar.