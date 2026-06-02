Veľké problémy s dostupnosťou dôležitého lieku: Pacienti poň musia chodiť do Čiech či Rakúska!

BRATISLAVA - Liek, ktorý niektoré pacientky potrebujú pri liečbe rakoviny prsníka, v našich lekárňach nezoženú, musia poň jazdiť do Čiech či Rakúska.
Na problémy s liekom upozornili Hospodárske noviny, ktoré informovali o prípade pacientky s diagnostikovaným karcinómom prsníka, ktorá si prešla liečbou chemoterapiou aj ožarovaním a v súčasnosti svoj stav rieši tabletkami. Práve s nimi je však na Slovensku už dlhšiu dobu problém. Dané lieky, ktoré potrebuje, obsahujú účinnú látku tamoxifén. „Existujú rôzne nádory prsníka. Ja som mala takzvaný hormonálne pozitívny. Práve pre tento typ je dôležité užívať spomínaný liek. Je takou zaisťovacou liečbou, aby sa ochorenie nevrátilo,“ povedala s tým, že ho užíva raz denne po jednej tablete.
Už vlani zachytila informácie o tom, že sa začína vypredávať. Jeho nedostatok na vlastnej koži však pocítila až teraz. „Asi pred mesiacom mi ho onkologička znovu predpísala a išla som si ho vybrať do lekárne. Tam mi však oznámili, že ho nezoženiem, lebo je nedostupný a výpadok trvá už dlhodobo,“ hovorí. Nedostupná bola aj náhrada zaň.
Liek nakoniec zohnala v Českej republike, musela však zaň zaplatiť zhruba 20 eur, u nás je pritom plne hradený zo zdravotného poistenia. Niektoré pacientky ho zasa chodia kupovať do Rakúska.
Podľa Ondreja Sukeľa, prezidenta Slovenskej lekárnickej komory, sa liečivo u nás objednáva sporadicky. „U pacientiek, ktoré sa liečia na rakovinu prsníka, sa to dá ako-tak vykryť,“ uviedol. Dodávajú ho na trh dvaja výrobcovia. Liek od jedného nie je k dispozícii. Pri preverení situácie u druhého zistil, že ten je v súčasnosti dostupný. „Rozdiel je v tom, že ten nedostatkový je 20-miligramový. Ten, ktorý je teraz dostupný, je 10-miligramový,“ informoval.