Zuzana Čaputová a Petr Pavel na pražskom festivale: Prevzali si výnimočné ocenenie

PRAHA - Český prezident Petr Pavel a bývalá slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa v nedeľu zúčastnili na pražskom hudobnom festivale Mezi ploty, kde si prevzali cenu Slušný človek medzi nami. Tá vznikla ako občiansky akt oceňujúci osobnosti, ktoré do verejného priestoru vnášajú dôraz na slušnosť, ľudskosť, odvahu, rešpekt k demokracii a kultivácii verejnej debaty. Informuje správa serveru Novinky.cz.
„Cena nie je ocenením politických funkcií. Je poďakovaním za úsilie chrániť hodnoty, ktoré pomáhajú držať spoločnosť pohromade aj v čase napätia a neistoty,“ uviedli organizátori. Autorom ceny je výtvarník Josef Čuban a medzi jej laureátov patrí napríklad jadrová fyzička Dana Drábová, plukovník Otakar Foltýn či herec Ondřej Vetchý.
Hudobný festival Mezi ploty sa konal túto sobotu a nedeľu v areáli pražskej bohnickej psychiatrie. Ide o tradičnú akciu, ktorá sa snaží zlepšiť postavenie psychicky chorých ľudí a ich prijímanie väčšinovou spoločnosťou. Na desiatich scénach vystúpilo alebo ešte vystúpi približne stovka účinkujúcich, okrem iného aj kapely No Name, Lucie či Divokej Bill.