Pondelok1. jún 2026, meniny má Žaneta, zajtra Oxana, Xénia

Bude mať Česko EURO? Prezident je za všetkými desiatimi, Babiš ho ostro odmieta

TASR

PRAHA - Kým český prezident Petr Pavel sa v pondelok na konferencii reVize Česka opätovne vyslovil za zavedenie eura, premiér Andrej Babiš zdôraznil, že jeho vláda do eurozóny vstúpiť rozhodne nechce. Prezident argumentoval tým, že vďaka euru by ČR bola bližšie k rozhodovaniu v EÚ.

Pavel uviedol, že ak by česká koruna bránila krajine v rozvoji, mal by sa sentiment k nej opustiť. Zdôraznil, že veľká časť verejnosti vníma euro negatívne preto, lebo mnoho politikov toto negatívne vnímanie cielene vytvára, a to na základe „pseudoargumentov“. Poukázal tiež na to, že česká ekonomika je s eurozónou výrazne previazaná. „To by nás malo viesť k tomu, aby sme si povedali, že je jednoznačne lepšie byť v takom prípade pri stole, kde sa prijímajú rozhodnutia, než sedieť za dverami a potom sa s týmito rozhodnutiami vyrovnávať,“ dodal Pavel.

Babiš na jeho slová reagoval na tlačovej konferencii po rokovaní vlády. Podotkol, že preňho by zavedenie eura bolo ďalšou stratou zvrchovanosti Česka v rámci EÚ. Krajina podľa neho potrebuje českú korunu. Zároveň kritizoval Českú národnú banku a jej guvernéra Aleša Michla za to, že drží základnú úrokovú sadzbu na úrovni 3,5 %, čo je o 1,5 % viac než v eurozóne. Euro by však napriek tomu premiér zaviesť nechcel.

Vláda vraj euro nechce 

„Do eurozóny rozhodne nechceme. Pre mňa je novinka, že príde viceprezident rokovať s nami o deficite. (...) EÚ zasahuje stále viac a viac do našich životov a my si myslíme, že to nie je dobre,“ povedal Babiš s odkazom na pondelkovú schôdzku s eurokomisárom pre hospodárstvo Valdisom Dombrovskisom, s ktorým by mal rokovať o stratégii rozpočtu ČR na rok 2027.

Dodal, že s prezidentom má na niektoré veci čo sa týka EÚ rozdielne názory. „Pán prezident má iné názory. On by chcel, aby sme mali federálne usporiadanie, že budeme mať nejakého európskeho prezidenta, to my nechceme. My chceme, aby EÚ bola spoločenstvom zvrchovaných členských štátov,“ povedal Babiš.

Podľa šéfa českej diplomacie Petra Macinku je eurozóna politický a nie ekonomický projekt, v ktorom je nutné ručiť za problémy ostatných krajín. „Toto dlhodobé lobby pána prezidenta za euro vláda nezdieľa,“ dodal. Euro v súčasnosti využíva 21 z 27 členských krajín EÚ, naposledy ho zaviedlo tento rok Bulharsko.

