Nedeľa7. jún 2026, meniny má Róbert, zajtra Medard

Mexiko zadržalo údajného vodcu MS-13: Padol jeden z najhľadanejších bossov gangu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

MEXIKO - Mexická prokuratúra zadržala v sobotu v južnom pohraničnom štáte Chiapas Orlanda Ramireza, podozrivého vodcu medzinárodného gangu Mara Salvatrucha (MS-13), ktorý sa považuje za jednu z najkrutejších zločineckých organizácií na svete. Píše o tom agentúra AFP.

Zadržanie na hranici

Ramireza, známeho ako „El Misterio“ (Tajomný), zadržali v meste Tapachula neďaleko hraníc s Guatemalou, uviedli zdroje štátnej bezpečnosti pre agentúru AFP. Prokuratúra vo svojom vyhlásení uviedla, že keď si muž uvedomil, že ho prenasleduje polícia, dal sa na útek, napokon sa ho však podarilo dolapiť. Salvádorský štátny príslušník bol odovzdaný mexickým imigračným úradom, ktoré majú určiť jeho právny status.

Ramirez bol už odsúdený za „vraždu s priťažujúcimi okolnosťami, znásilnenie maloletej osoby, členstvo v nelegálnej organizácii a neoprávnené obmedzenie slobody pohybu“, uviedlo salvádorsky Nadnárodný protigangový úrad. Je tiež obvinený z nelegálneho držania vojenských zbraní a pokusu o vydieranie, dodal úrad.

Ťažké obvinenia

V Salvádore sa v apríli začal hromadný súdny proces so 486 údajnými členmi gangu MS-13. Obžalovaných súdia za približne 47.000 trestných činov - vrátane asi 29.000 vrážd - spáchaných v rokoch 2012 - 2022.

Americký prezident Donald Trump po návrate do úradu v roku 2025 zaradil tento gang a niekoľko ďalších latinskoamerických kartelov medzi teroristické organizácie. V roku 2022 salvádorský prezident Nayib Bukele vyhlásil „vojnu“ gangom a vyhlásil výnimočný stav, ktorý viedol k zadržaniu viac než 90.000 podozrivých členov gangov. Ľudskoprávne organizácie však odsúdili hrubé porušovanie ľudských práv vrátane nedodržiavania riadneho súdneho procesu.

Viac o téme: LíderZadržanieGangMexikoMS-13Orlando Ramirez
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
USA navrhujú nové clá voči štátom, ktoré neprijali opatrenia proti nútenej práci
Zahraničné
USA objavili pod hranicou
Šok na hranici Spojených štátov: Pod Mexikom objavili tajný tunel na pašovanie drog
Zahraničné
FOTO Mexickí futbaloví fanúšikovia povzbudzujú
MS vo futbale 2026: V Mexiku zúri kriminalita a nepokoje! Polícia spustila operáciu KUKULKAN
Zahraničné
NOVÉ ZISTENIA o obetiach
NOVÉ ZISTENIA o obetiach na pláži v známom letovisku! Vyčíňanie sériového vraha, vyšetrovatelia šokovali verejnosť
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Možno sa mali stretnúť... ale nie zamilovať! Plevčík je opäť single: Takto zvláda utajený rozchod
Možno sa mali stretnúť... ale nie zamilovať! Plevčík je opäť single: Takto zvláda utajený rozchod
Prominenti
Fredy Ayisi o novej láske v živote: Je to konečne tá pravá? V predošlom vzťahu bol slepý a hluchý...
Fredy Ayisi o novej láske v živote: Je to konečne tá pravá? V predošlom vzťahu bol slepý a hluchý...
Prominenti
Víkend otvorených parkov a záhrad v Kaštieli Kubínyi vo Vyšnom Kubíne
Víkend otvorených parkov a záhrad v Kaštieli Kubínyi vo Vyšnom Kubíne
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Reťazec, v ktorom nakupujú aj mnohí Slováci, sťahuje obľúbenú pochúťku! Nejedzte ju, vracajú peniaze
Domáce
Purpurové pole pod Tatrami
Purpurové pole pod Tatrami je minulosťou: Naplno sa ukázala skaza! FOTO z dronu odhalilo, čo napáchali ľudia
Domáce
Ilustračné foto
Rezort diplomacie varuje: Neodporúča cesty do Izraela, na palestínske územia či do častí Egypta
Domáce
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v Tatrách: Turista (†25) poslal rodine poslednú fotku, už ho nezachránili. Mrazivé detaily nešťastia
STRAŠNÁ TRAGÉDIA v Tatrách: Turista (†25) poslal rodine poslednú fotku, už ho nezachránili. Mrazivé detaily nešťastia
Regióny

Zahraničné

Ilustračné foto
Izraelské útoky na policajnú stanicu v Pásme Gazy si vyžiadali najmenej 5 obetí
Zahraničné
Ilustračné foto
Grécko zasiahli ZEMETRASENIA: Otrasy cítili až v Aténach!
Zahraničné
Ilustračné foto
Indonézia zasiahla proti pašerákom hašiša: Dvoch Rusov zadržali po dramatickej naháňačke
Zahraničné
Ilustračné foto
EÚ poskytla humanitárnu pomoc provincii v KDR postihnutej epidémiou eboly
Zahraničné

Prominenti

Fotenie propagačných fotiek k
Možno sa mali stretnúť... ale nie zamilovať! Plevčík je opäť single: Takto zvláda utajený rozchod
Domáci prominenti
FOTO Susan Boyle
Kráľovná talentov Susan Boyle má 65, je po porážke a hľadá si chlapa! Odpadnete z jej nového imidžu!
Zahraniční prominenti
Otto Weiter v detstve
Spoznávate malého chlapca na FOTO? Mal povesť lámača ženských sŕdc
Domáci prominenti
Fredy Ayisi
Fredy Ayisi o novej láske v živote: Je to konečne tá pravá? V predošlom vzťahu bol slepý a hluchý...
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Nenápadné kúsky rozpútali hotové
Nenápadné kúsky rozpútali hotové šialenstvo: Na aukcii za ne padali astronomické sumy!
Zaujímavosti
Všade samé zdražovanie, ale...
Všade samé zdražovanie, ale... V týchto 20 dovolenkových destináciách ceny klesli
dromedar.sk
Nový liek pomohol odhaliť
Nový liek pomohol odhaliť tichého zabijaka: Lekári upozorňujú na príznaky, ktoré si mnohí nevšimnú
Zaujímavosti
Robia vám starosti slimáky
Robia vám starosti slimáky na záhrade? Pomôže vám s tým bežná vec z domu
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Ekonomika slabne, OECD bije na poplach: Slovensko míňa na energopomoc najviac zo všetkých, toto musí skončiť!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)

Šport

Neodpúšťa sa jediná chyba: ONLINE prenos z Veľkej ceny Monaka F1
Neodpúšťa sa jediná chyba: ONLINE prenos z Veľkej ceny Monaka F1
Formula 1
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
Brazília pred MS prišla o jedného kanárika, ale Ancelotti má v zostave jasno: Tím je na správnej ceste
MS vo futbale
Flavio Cobolli – Alexander Zverev: Online prenos z finále Roland Garros 2026
Flavio Cobolli – Alexander Zverev: Online prenos z finále Roland Garros 2026
Roland Garros
Česko smúti: Zomrel ocenený rozhlasový športový novinár a publicista
Česko smúti: Zomrel ocenený rozhlasový športový novinár a publicista
Ostatné

Auto-moto

Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Doprava
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
Kto zjedol môj jogurt z chladničky? 5 najväčších zločinov proti ľudskosti, ktoré páchame v spoločnej kuchynke
O práci s humorom
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Kolega zarába viac na tej istej pozícii? 4 kroky, ako situáciu riešiť bez toho, aby ste vo firme spálili mosty
Mzda
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Prostredie práce
Práce, pri ktorých sa človek nachodí ako maratónec
Práce, pri ktorých sa človek nachodí ako maratónec
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Stop hnednutiu: Čo urobiť, aby mal jahodový džem peknú farbu?
Rady a tipy
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Rady a tipy

Technológie

Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Táto funkcia v telefóne sľubuje vyšší výkon, no často robí presný opak. Mnohí ju majú zapnutú už z výroby
Návody
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Skrytá zásobáreň mangánu pod našimi nohami mohla ovplyvniť dejiny Zeme. Vedci ju spájajú s obdobím, keď planéta získala kyslík
Veda a výskum
Ako často treba reštartovať notebook, aby fungoval svižne? Mnohí robia chybu, keď ho iba uspávajú
Ako často treba reštartovať notebook, aby fungoval svižne? Mnohí robia chybu, keď ho iba uspávajú
Návody
Americký pilot prezradil, ako sa lovia míny v Hormuzskom prielive. Lietal v jednom z najnebezpečnejších vrtuľníkov sveta
Americký pilot prezradil, ako sa lovia míny v Hormuzskom prielive. Lietal v jednom z najnebezpečnejších vrtuľníkov sveta
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Partnerské vzťahy
Šok na svadbe: Prichytila som ju, ako môjmu mužovi hovorí, že toto je jeho posledná šanca si s ňou užiť
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ilustračné foto
Domáce
Reťazec, v ktorom nakupujú aj mnohí Slováci, sťahuje obľúbenú pochúťku! Nejedzte ju, vracajú peniaze
Purpurové pole pod Tatrami
Domáce
Purpurové pole pod Tatrami je minulosťou: Naplno sa ukázala skaza! FOTO z dronu odhalilo, čo napáchali ľudia
Ilustračné foto
Zahraničné
Grécko zasiahli ZEMETRASENIA: Otrasy cítili až v Aténach!
AKTUÁLNE Nehoda na juhu
Domáce
AKTUÁLNE Nehoda na juhu Slovenska: Na miesto smerujú záchranné zložky! Cesta je neprejazdná

Ďalšie zo Zoznamu