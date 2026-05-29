NOVÉ ZISTENIA o obetiach na pláži v známom letovisku! Vyčíňanie sériového vraha, vyšetrovatelia šokovali verejnosť

PUERTO VALLARTA – V priebehu necelých dvoch týždňov objavila mexická polícia na pobreží letoviska Puerto Vallarta telá troch žien. Bolo zahájené veľké vyšetrovanie. I keď doterajšie zistenia nenaznačujú, že všetky tri nálezy majú byť prepojené, prokuratúra prípad zľahčuje.
Svetom obleteli správy o náleze troch žien, ktoré našli polonahé bez známok života na mexickej pláži Puerto Vallarta. K objavom prišlo v pomerne krátkom čase 11 dní. Všetky tri obete mali mať okolo 35 rokov. Spočiatku sa začalo písať o útoku sériového vraha. Nové informácie však naznačujú niečo iné.
Prepojenie nie je isté
Mexická prokuratúra podľa denníka Reporte Diarro celý prípad zľahčuje. "Predbežné informácie v súčasnosti nenaznačujú, že tieto tri prípady sú nejakým spôsobom prepojené. Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme určili zodpovedné osoby. Pracujeme s viacerými scenármi," uvádza sa vo vyhlásení.
Nález troch ženských tiel
Prvú obeť našli dňa 10. mája neďaleko známej vyhliadky Rancho El Piruli, druhú 5 dní na to pri diaľnici južne od Puerto Vallarta. Píše o tom NY Post.
Druhá obeť mala oblečený čierny top, šortky a obutú len jednu tenisku. Na ľavom obočí mala mať modrinu. Útočník ju zrejme spacifikoval úderom do hlavy, po ktorom stratila vedomie. Najbližším objektom v okolí je luxusný 5-hviezdičkový hotel Hyatt Ziva Puerto Vallarta.
Tretie telo našla polícia 21. mája na prašnej ceste mestskej čtvrte Parque v Las Palmas. I keď ani v jednom prípade úrady nezverejnili identitu, miestne správy naznačujú, že poslednou obeťou má byť Mexičanka Elizabeth Galindo Martinezová (22). Policajti pri jej náleze informovali, že na tele mala viaceré známky po násilí.
Neďaleko dejiska MS vo futbale
Puerto Vallarta leží v mexickom štáte Jalisco, kde je miera kriminality pomerne vysoká (3. stupeň). Už onedlho bude dejiskom Majstrovstiev sveta vo futbale. Na štadióne Estadio Akron v Guadalajare sa odohrajú štyri zápasy. Mesto leží len zhruba 300 km od Puerto Vallarty. Ministerstvo zahraničných vecí USA už teraz vyzýva všetkých občanov, aby boli počas pobytu v Mexiku mimoriadne opatrní.