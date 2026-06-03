Šok na hranici Spojených štátov: Pod Mexikom objavili tajný tunel na pašovanie drog

WASHINGTON - Spojené štáty objavili pod hranicou s Mexikom sofistikovaný tunel, ktorý končil v malom obchode v Kalifornii. Podľa amerických predstaviteľov bol využívaný na pašovanie kokaínu v hodnote viac ako 45 miliónov dolárov. Upozornila na to agentúra AFP.
Podzemný tunel z mexického mesta Tijuana viedol do mestskej štvrte Otay Mesa v meste San Diego. Podľa odhadov meria 590 metrov, je v hĺbke takmer 17 metrov a výšku má až do 1,4 metra. Americkí vyšetrovatelia uvádzajú, že má spevnené steny, koľajnicové a ventilačné systémy, a zavedenú elektrinu. Prístup do neho zabezpečoval hydraulický výťah. Na videu, ktoré zverejnil americký rezort spravodlivosti, sú betónové schody do tunela a pôsobí ako vytesaný do skaly s betónovou podlahou.
Sledovanie obchodu odhalilo sieť
Federálni vyšetrovatelia z ministerstva vnútornej bezpečnosti mesiace sledovali pohyb ľudí v okolí obchodu „Buy 4 Less“ na americkej strane hranice, kde tunel vyúsťuje. Počas zásahu našli viac ako 1000 kilogramov kokaínu, ktorý bol pravdepodobne prepravený cez tunel a naložený na nákladné vozidlá.
„Zločinecké organizácie naďalej hľadajú spôsoby, ako zneužiť naše hranice, ale podceňujú odhodlanie mužov a žien, ktorí ich chránia,“ povedal Justin De La Torre, šéf patroly pohraničnej stráže v oblasti San Diega.
Štyria obvinení a desiatky tunelov
V súvislosti s pašovaním drog boli obvinení štyria ľudia – dvaja zo San Diega a dvaja z Mexika. Ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že v južnej časti Kalifornie bolo od roku 1993 objavených 99 tunelov, z toho 28 sofistikovaných. Naposledy našli v tejto oblasti funkčný tunel v roku 2022.