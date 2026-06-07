MIMORIADNY ONLINE Masívny dronový útok na Rusko: Protivzdušná obrana hlási zničenie 339 ukrajinských dronov!

KYJEV - Ruské systémy protivzdušnej obrany v sobotu za 13 hodín zneškodnili 339 ukrajinských dronov nad rôznymi oblasťami krajiny vrátane Moskovskej, uviedlo ruské ministerstvo obrany. Informuje o tom agentúra Reuters.
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Ministerstvo na platforme Telegram uviedlo, že v sobotu od 7.00 h do 20.00 h miestneho času (6.00 - 19.00 h SELČ) ruské jednotky zničili drony v 13 oblastiach. Primátor Moskvy Sergej Sobianin v sérii príspevkov na Telegrame upozornil na akcie proti útokom dronov. Podľa neoficiálnych údajov počas dňa zostrelili v oblasti 14 dronov. Ruský úrad pre civilné letectvo pravidelne oznamoval pozastavenie letov do rôznych letísk.
Tamojšie tlačové agentúry informovali, že v meste Soči vydali počas dňa štyrikrát príkazy na pozastavenie letov. Stanica BBC v sobotu informovala, že po ukrajinských dronových útokoch predčasne ukončili festival v ruskom meste Kronštandt, ktorý mal byť sprievodným kultúrnym podujatím k medzinárodnému ekonomickému fóru v Petrohrade. Ukrajina od začiatku vojny pravidelne podniká útoky dronmi na vojenské a priemyselné objekty na ruskom území. Moskva tvrdí, že väčšinu bezpilotných lietadiel sa jej protivzdušnej obrane darí zostreliť. Ukrajina uvádza, že jej útoky v Rusku sú zamerané na infraštruktúru podporujúcu ruské vojenské operácie.