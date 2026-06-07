Nedeľa7. jún 2026, meniny má Róbert, zajtra Medard

USA plánujú použiť iránske aktíva na obnovu v krajinách Perzského zálivu

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

WASHINGTON - Spojené štáty plánujú povoliť využiť iránske aktíva na podporu obnovy v krajinách Perzského zálivu, ktoré by v budúcnosti mohli byť zasiahnuté iránskymi útokmi. Uviedol to zdroj oboznámený so situáciou, pričom sa tak vyjadril deň po tom, čo Irán znova zaútočil na Bahrajn a Kuvajt. Informuje o tom agentúra Reuters a stanica CNN.

Americký minister financií Scott Bessent taktiež poveril tím, aby vyhodnotil náklady na škody, ktoré už Irán svojimi útokmi od začiatku vojny na Blízkom východe spôsobil spojeneckým krajinám v Perzskom zálive, tvrdí zdroj. USA podľa neho zvážia použitie iránskych aktív aj na tieto opravy.

Zdroj sa tak vyjadril po tom, čo vojenský poradca iránskeho najvyššieho vodcu Mohsen Rezáí pre CNN povedal, že uzavretie mierovej dohody s USA závisí od uvoľnenia zmrazených iránskych aktív v hodnote 24 miliárd dolárov. Reuters informuje, že zdroj nešpecifikoval, aký druh aktív americké ministerstvo skúma, no zdá sa že nejde len o zmrazené aktíva.

Rokovania medzi Iránom a USA v súčasnosti stagnujú. Podľa správ iránskych médií však v sobotu do Teheránu pricestoval pakistanský minister vnútra Mohsin Nakví na rokovania s iránskym ministrom zahraničných vecí Abbásom Arákčím. Pakistan je ústredný sprostredkovateľ v konflikte medzi Spojenými štátmi a Iránom. V apríli na svojom území hostil rozhovory, ktoré však doteraz nepriniesli trvalú dohodu. Reuters konštatuje, že presmerovanie iránskych aktív by mohlo spôsobiť ďalšie napätie v krehkom prímerí medzi USA a Iránom.

Viac o téme: USAIránAktívaPerzská´ý záliv
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Donald Trump
Situácia na Blízkom východe eskaluje: Donald Trump odhalil, aké zásoby rakiet má Irán
Zahraničné
Irán tvrdí, že vystrelil na americké vojnové lode v Ománskom zálive: Americká armáda to označila za LOŽ
Zahraničné
Donald Trump
Zúrivý Trump udrel na Kongres: Hlasovanie o stopke pre vojnu s Iránom označil za nevlastenecké
Zahraničné
Coca-Cola reaguje na vojnový
Coca-Cola reaguje na vojnový konflikt v Iráne a infláciu: Zisky ohrozuje strata kúpnej sily ľudí
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po prehre v Estónsku: Rozhodli tri koncovky
Slovenský volejbalista Jakub Ihnát po prehre v Estónsku: Rozhodli tri koncovky
Zoznam TV
Tréner volejbalistov Slovenska Michal Masný po prehre s Estónskom: Spravili sme školácke chyby
Tréner volejbalistov Slovenska Michal Masný po prehre s Estónskom: Spravili sme školácke chyby
Zoznam TV
Tréner slovenských futbalistiek Peter Kopúň po kvalifikačnej prehre s Fínskom
Tréner slovenských futbalistiek Peter Kopúň po kvalifikačnej prehre s Fínskom
Zoznam TV

Domáce správy

AKTUÁLNE Incident v bratislavskej
AKTUÁLNE Incident v bratislavskej električke: Zásah polície, doprava musela byť obmedzená
Domáce
FOTO Záchranná akcia v Tatrách:
Záchranná akcia v Tatrách: Turista sa zrútil zo snehového poľa! Zasiahol vrtuľník aj horská služba
Domáce
Komfort do exotiky sa
Komfort do exotiky sa nateraz odkladá: Letisko v Bratislave zrušilo dôležitú súťaž za tisíce eur
Domáce
Prešov čaká veľká zmena v MHD: Prichádza 13 nových autobusov, nahradia zastarané vozidlá
Prešov čaká veľká zmena v MHD: Prichádza 13 nových autobusov, nahradia zastarané vozidlá
Prešov

Zahraničné

Ilustračné foto
USA zneškodnili iránske drony ohrozujúce námornú dopravu v Hormuzskom prielive
Zahraničné
FOTO Festival sa zmenil na
Festival sa zmenil na miesto hrôzy: FOTO Po streľbe hlásia najmenej 12 zranených!
Zahraničné
USA plánujú použiť iránske
USA plánujú použiť iránske aktíva na obnovu v krajinách Perzského zálivu
Zahraničné
Kim Jo-čong
Sestra Kim Čong-una tvrdí, že jadrový status KĽDR je nezvratný
Zahraničné

Prominenti

Miro Jaroš
Miro Jaroš si servítku pred ústa nedával: Na adresu Plačkovej manžela Rendyho poslal ostrý odkaz!
Domáci prominenti
Záhady tela s Marošom
Tak toto by nečakal nikto: Dcéra známeho herca si siahla na dno síl!
Domáci prominenti
Liam Neeson
Prekliate manželstvo slávneho herca: Desivá predtucha manželky a... Z toho mrazí!
Osobnosti
Let's Dance, 1. kolo,
Dara Rolins na dcérinej stužkovej so sestrou: FOTO Vôbec sa nepodobajú!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Robia vám starosti slimáky
Robia vám starosti slimáky na záhrade? Pomôže vám s tým bežná vec z domu
Zaujímavosti
Málo vitamínu D: 10
Málo vitamínu D: 10 dôvodov, prečo sa to deje i napriek užívaniu doplnkov
vysetrenie.sk
evanjelický kostol z 13.
Slovenský unikát láka na niečo nevídané: Do stredovekého kostola vniesli technológiu 21. storočia
Zaujímavosti
Ktoré európanky sú najnahnevanejšie
Ktoré európanky sú najnahnevanejšie a najsmutnejšie? Odborníci hľadajú príčinu
Zaujímavosti

Dobré správy

V Chorvátsku nájdete mnoho
Zaujímavý tip pre vašu dovolenku v Chorvátsku: Tento trend vyhľadávajú turisti čoraz viac
Domáce
Nový Xiaomi 17T a
Spoznaj nový Xiaomi 17T: Telefón, ktorý mení fotky na príbehy
Domáce
Opálenie bez slnka? Slovenská
Opálenie bez slnka? Slovenská rodina vytvorila produkty, ktoré sa ihneď stali trendom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne fľaky ani oranžová pokožka: Táto novinka zo Slovenska prekvapí aj vás
feminity.sk

Ekonomika

Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Najlacnejšie destinácie Európy v roku 2026: V TOP 10 je aj slovenské mesto!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Dovolenka bez stresu? Týchto 10 rád vám môže ušetriť peniaze aj nepríjemnosti!
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)
Nestratíte sa na pumpe? Ukážte sa, ako zvládate túto bežnú činnosť! (kvíz)
Dôchodok takmer 1300 eur? Sociálna poisťovňa zverejnila nové čísla a búra 13 mýtov o prognózach!
Dôchodok takmer 1300 eur? Sociálna poisťovňa zverejnila nové čísla a búra 13 mýtov o prognózach!

Šport

Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes: Online prenos z 3. finále NHL
Vegas Golden Knights – Carolina Hurricanes: Online prenos z 3. finále NHL
NHL
Cristiano Ronaldo sa radoval predčasne: Ďalší triumf Portugalska zariadil Bruno Fernandes
Cristiano Ronaldo sa radoval predčasne: Ďalší triumf Portugalska zariadil Bruno Fernandes
Reprezentácia
Česko smúti: Zomrel ocenený rozhlasový športový novinár a publicista
Česko smúti: Zomrel ocenený rozhlasový športový novinár a publicista
Ostatné
VIDEO Chladoňová na Gire zvládla náročnú etapu a polepšila si: Medzi mladými na stupni víťazov
VIDEO Chladoňová na Gire zvládla náročnú etapu a polepšila si: Medzi mladými na stupni víťazov
Giro d´Italia

Auto-moto

Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Rolls Royce Spectre II a Rolls Royce Spectre Black Badge II - novinky s väčšou silou
Predstavujeme
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
TEST: Cupra Leon Sportstourer 204 - Každodenná dávka športu
Klasické testy
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
NDS pripravuje cez víkend dve štvorhodinové uzávery tunela Horelica
Doprava
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
FOTO: Omoda 7 je už na Slovensku: nová štýlovka z Číny s pekným priestorom i cenou
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Kultúra firemnej rodiny má svoje riziká. Ako si udržať skvelé vzťahy a nestratiť profesionálne hranice?
Prostredie práce
Práce, pri ktorých sa človek nachodí ako maratónec
Práce, pri ktorých sa človek nachodí ako maratónec
Motivácia a produktivita
Keď má šéf o 20 rokov menej: Ako zvládnuť situáciu, keď vašu prácu riadi mladšia generácia
Keď má šéf o 20 rokov menej: Ako zvládnuť situáciu, keď vašu prácu riadi mladšia generácia
Vzťahy na pracovisku
Mýtus o lojalite: Prečo ľudia, ktorí menia prácu každé 3 roky, zarábajú o polovicu viac ako tí, čo zostávajú verní?
Mýtus o lojalite: Prečo ľudia, ktorí menia prácu každé 3 roky, zarábajú o polovicu viac ako tí, čo zostávajú verní?
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Cestovinový šalát s kuracím mäsom a zeleninou. Na druhý deň chutí ešte lepšie.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Recept na záhradkársky šalát, ktorý dokonale chrumká. Klasický uhorkový šalát ide bokom.
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Jedzte tak, aby ste sa v lete nepotili
Rady a tipy
Lístkové cesto a 4 druhy syra - výsledok vás prekvapí!
Lístkové cesto a 4 druhy syra - výsledok vás prekvapí!
Chuťovky

Technológie

VIDEO: Ukrajina práve ukázala nový interceptor Dancer 4.5.0. Rusom môže narobiť vrásky na čele, Geran-5 už nemusí uniknúť tak ľahko
VIDEO: Ukrajina práve ukázala nový interceptor Dancer 4.5.0. Rusom môže narobiť vrásky na čele, Geran-5 už nemusí uniknúť tak ľahko
Armádne technológie
Ako často treba reštartovať router, aby Wi-Fi fungovala stabilne? Mnohí ho nechávajú bežať celé týždne či mesiace bez prestávky
Ako často treba reštartovať router, aby Wi-Fi fungovala stabilne? Mnohí ho nechávajú bežať celé týždne či mesiace bez prestávky
Návody
CAR-T bunky sa pri rakovine časom vyčerpajú. Vedci našli proteín, ktorý môže rozhodovať o tom, kedy stratia silu
CAR-T bunky sa pri rakovine časom vyčerpajú. Vedci našli proteín, ktorý môže rozhodovať o tom, kedy stratia silu
Veda a výskum
Fotón sa nedá rozrezať ako obyčajný predmet. Keď sa o to fyzici pokúsili v rovniciach, vznikol nekonečný roj častíc
Fotón sa nedá rozrezať ako obyčajný predmet. Keď sa o to fyzici pokúsili v rovniciach, vznikol nekonečný roj častíc
Veda a výskum

Bývanie

Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odstránite ním zvyšky etikiet a vyleštíte otlačky prstov zo spotrebičov. 5 situácií, keď sa zíde mať doma kokosový olej
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Odborníci sa zhodli: Na týchto miestach zlyhá strecha najčastejšie a nejde o veľké plochy. Ktoré zmeny upozornia na problém?
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Bol to starý dom so zanedbanou prístavbou, dnes v ňom sídli úžasné bývanie. Premenu ocenili i odborníci
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!
Finalisti súťaže o premenu balkóna či terasy za 3 000 € sú známi. Zahlasujte za svojho favorita!

Pre kutilov

Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Prežije tam, kde iné kvety hynú: Krásna mandevila je novým hitom slnečných balkónov
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Nevyhadzujte staré vidly: Vyrobte si originálnu lampu na chalupu do 10 €
Doplnky a dekorácie
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Letná terasa, ktorá skrýva pivnicu? Pozrite sa, ako si s výzvou poradil Majster roka
Dvor a záhrada
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
TOP okrasné rastliny na slnečnú terasu: Zvládnu teplo aj občasné preschnutie
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Toto je najviac podceňovaný cvik na ploché brucho: Nejde o brušáky, toto funguje oveľa lepšie
Chudnutie a diéty
Toto je najviac podceňovaný cvik na ploché brucho: Nejde o brušáky, toto funguje oveľa lepšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
MIMORIADNY ONLINE Masívny dronový
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Masívny dronový útok na Rusko: Protivzdušná obrana hlási zničenie 339 ukrajinských dronov!
Syna Charlesa Lindberga uniesli
Zahraničné
Záhada opäť ožíva: Takmer 100 rokov po vražde chlapčeka! Pomôže ju objasniť DNA?
Miliardový balík pre Ukrajinu!
Zahraničné
Miliardový balík pre Ukrajinu! NATO chystá obrovskú pomoc za 70 miliárd eur: Má to veľký háčik
Boeingu skolaboval podvozok.
Zahraničné
Desivé VIDEO: Boeingu sa zlomil podvozok! Posádka sa zranila

Ďalšie zo Zoznamu