USA zneškodnili iránske drony ohrozujúce námornú dopravu v Hormuzskom prielive

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WASHINGTON/TEHERÁN - Armáda Spojených štátov v noci na nedeľu uviedla, že zostrelila dva iránske drony, ktoré podľa nej ohrozovali medzinárodnú námornú dopravu v Hormuzskom prielive. Informuje o tom agentúra AFP.
„Americké sily zostávajú v pohotovosti a sú pripravené naďalej sa brániť proti iránskej agresii,“ uviedlo Ústredné velenie americkej armády (CENTCOM) na sieti X.
CENTCOM v piatok informovalo, že jeho jednotky zostrelili štyri iránske drony smerujúce k strategickému prielivu, a následne zasiahla niektoré pobrežné radarové stanovištia Iránu.
Iránske Revolučné gardy následne oznámili, že podnikli raketové útoky proti „nepriateľským základniam“. Terčom ich útokov sa stali Bahrajn a Kuvajt, na ktoré Irán opakovane útočí.