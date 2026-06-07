Krvavý útok na trh v Sudáne: Dron zabil 11 civilistov, desiatky sú zranené!

ChARTÚM - Pri útoku dronom na trh v Sudáne v sobotu zahynulo 11 civilistov a desiatky ďalších utrpeli zranenia, uviedla skupina na ochranu ľudských práv. informuje o tom agentúra AFP.
K útoku došlo v meste Severný Kordofán, ktoré kontrolujú polovojenské sily. Ľudskoprávna skupina Emergency Lawyers tvrdí, že počet obetí sa môže zvýšiť, neuviedla však, kto je zodpovedný za tento útok. Podľa skupiny došlo k podobným dronovým útokom v neďalekých dedinách a na civilné vozidlá aj v piatok.
Dvaja svedkovia agentúre AFP povedali, že ďalší dron neskôr v sobotu zasiahol čerpaciu stanicu v hlavnom meste Severného Kordofánu El-Obeid, ktoré už niekoľko mesiacov obkľučujú polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF). V tamojšej nemocnici podľa zdroja z oblasti zdravotníctva prijali štyroch zranených civilistov.
Dronová vojna sa stala čoraz výraznejšou
Uplynulý týždeň zahynulo takmer 70 ľudí pri dvoch útokoch dronmi v Západnom a Severnom Kordofáne. AFP konštatuje, že dronová vojna sa stala čoraz výraznejšou súčasťou konfliktu v Sudáne. Podľa OSN zahynulo pri útokoch dronmi v Sudáne od januára do apríla najmenej 880 civilistov. K zintenzívneniu bojov v Kordofáne a Modrom Níle došlo po tom, čo RSF v októbri 2025 po 18 mesiacoch obliehania obsadili mesto al-Fášir.
Odvtedy utieklo z frontových oblastí vrátane al-Fáširu a častí Kordofánu a Modrého Nílu viac než 300.000 ľudí. Kordofán - bohatý na ropu a úrodnú pôdu - má strategický význam, pretože spája bašty RSF v susednom regióne Dárfúr s východom krajiny, ktorý je pod kontrolou armády. Tento región je do veľkej miery sporný medzi armádou a RSF. Vojna v Sudáne si vyžiadala desaťtisíce obetí na životoch, vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov ľudí a podľa OSN spôsobila najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete.