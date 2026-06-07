Miro Jaroš si servítku pred ústa nedával: Na adresu Plačkovej manžela Rendyho poslal ostrý odkaz!

BRATISLAVA - V jednej veci má úplne jasno! Spevák Miro Jaroš patrí medzi umelcov, ktorí si za svojimi názormi stoja. Najnovšie sa otvorene vyjadril k spevákovi Renému Rendy, manželovi Zuzany Plačkovej a jeho vystúpeniu na protidrogovej akcii.
Spevák Miro Jaroš patrí medzi najznámejších interpretov pre deti na Slovensku a dlhodobo sa snaží prostredníctvom svojej tvorby odovzdávať tým najmenším pozitívne hodnoty. Práve preto ho zaujala kauza okolo speváka Reného Rendyho, ktorý nedávno vystúpil na protidrogovej akcii určenej mladému publiku.
V podcaste Closer Talks sa k celej situácii otvorene vyjadril a priznal, že v nej vidí istý rozpor. „Ja vidím konflikt v tom, že vystupuje pred detským publikom a podsúva sa im text o tom, že dáme si čajky na bare a dajme si vodečku. Ak to tak bolo, tak toto sa mne nepáči,“ povedal bez okolkov. Jaroš zároveň zdôraznil, že nechce hodnotiť minulosť interpreta, keďže nepozná všetky okolnosti. Naopak, ak niekto prešiel náročným obdobím a dnes o svojich skúsenostiach hovorí ako o varovaní pre ostatných, vníma to pozitívne. „Ak je to o tom, že mal nejakú minulosť a človek sa poučí a ide o tom rozprávať, bol som tam, zažil som to a poviem vám, čo to môže spôsobovať, tak to vnímam ako veľké plus,“ vysvetlil.
Najväčší problém však podľa neho spočíva v tom, aký obsah sa prezentuje deťom. Podľa speváka by organizátori mali dôslednejšie zvažovať, aký repertoár na podobných podujatiach odznie. „Keby som bol ministrom a robím takúto vec, tak by som to robil inak. Ak by som tam chcel mať tohto interpreta, tak by som dbal na to, aký repertoár sa tam bude spievať,“ uviedol. Detský interpret zároveň upozornil, že dospelí nesú zodpovednosť za to, aké vzory a hodnoty odovzdávajú mladšej generácii. „Je dokázané, že konzumácia alkoholu neprospieva. Toto nesúladí s mojimi hodnotami a s tým, ako sa pozerám na svet,“ dodal. V podcaste zaznela aj veta, ktorá zrejme vyvolá ďalšie diskusie. „Ak by som mal deti, Piatoček od Reného Rendyho by som im nepúšťal,“ vyhlásil Jaroš.
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