Tragédia na tatranských Rysoch! Došlo k PÁDU dvoch turistov z veľkej výšky, muž nemal šancu prežiť

ZAKOPANÉ - Vo štvrtok popoludní došlo v Tatrách k vážnemu nešťastiu. Na poľskej strane Rysov spadli dvaja turisti. Jeden z nich pád z veľkej výšky neprežil, druhý utrpel ťažké zranenia a v kritickom stave ho previezli do nemocnice. Informáciu potvrdil službukonajúci záchranár TOPR.
Podľa prvotných informácií zatiaľ nie je jasné, za akých okolností k pádu došlo. Miestny portál Fakt uvádza, že obeťou je muž a vážne zranená žena skončila v nemocnici s veľmi vážnymi poraneniami.
Záchranárov privolali krátko po 14. hodine. Zásah však komplikovali extrémne nepriaznivé podmienky. Na vrcholoch ešte leží sneh, viditeľnosť znižovala hustá hmla a nízka oblačnosť. Pre tieto podmienky nemohol byť spočiatku nasadený záchranársky vrtuľník, preto sa k miestu vydala pešia skupina záchranárov. Až po zlepšení počasia mohol vrtuľník odštartovať zo Zakopaného. Na akcii sa celkovo podieľalo približne 30 záchranárov.
Vo vyšších polohách Tatier je stále zima
TOPR opakovane upozorňuje, že vo vyšších polohách Tatier stále panujú zimné podmienky. Najviac snehu zostáva na severných svahoch, v žľaboch a tienistých úsekoch. Na výstupovej trase na Rysy sa stále nachádzajú rozsiahle snehové polia, ktoré môžu byť pre turistov mimoriadne nebezpečné.
Záchranári preto apelujú, aby sa ľudia do vysokohorského terénu vydávali len s kompletnou zimnou výbavou a najmä s dostatočnými skúsenosťami na ich bezpečné používanie.