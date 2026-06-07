Tragédia vo švajčiarskych Alpách: Wingsuit pilot zahynul pri skoku, telo našli záchranári

ŽENEVA - Nemecký wingsuit letec zahynul pri skoku vo švajčiarskych Alpách, uviedol pre agentúru DPA policajný hovorca.
Štyridsaťsedemročný muž z Brandenburska absolvoval v piatok krátko po 17.00 h miestneho času zoskok vo výške približne 2080 metrov spolu s ďalším Nemcom neďaleko obce Vättis na východe Švajčiarska. Polícia v kantóne St. Gallen uviedla, že muž odštartoval ako prvý a jeho telo následne našla letecká záchranná služba. Prípadom sa teraz zaoberá prokuratúra, ktorá vyšetruje okolnosti nehody.
Wingsuitové kombinézy majú medzi trupom, rukami a nohami látku, ktorá nahrádza funkciu krídel a umožňuje prechod z voľného pádu do horizontálneho letu. Lietanie v takýchto odevoch sa považuje za nebezpečný extrémny šport. Vo štvrtok pri pokuse o wingsuitový let vo Švajčiarsku havaroval a zahynul 29-ročný muž.