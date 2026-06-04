Rana pre Trumpa: Snemovňa USA prijala uznesenie vyzývajúce na ukončenie vojny s Iránom

WASHINGTON - Snemovni reprezentantov Kongresu USA sa v stredu po prvýkrát podarilo prijať uznesenie, ktorého cieľom je ukončiť americké vojenské operácie proti Iránu. K opozičným demokratom sa pri hlasovaní pridali štyria republikáni. Podľa agentúry AFP ide prevažne o symbolický krok, ktorým snemovňa nariaďuje prezidentovi Donaldovi Trumpovi, aby zastavil vojnu s Iránom, kým jej vedenie nepovolí Kongres.
Uznesenie z dielne demokratov podporila snemovňa v pomere hlasov 215 ku 208. Rezolúcia nariaďuje Trumpovi, aby americkú armádu stiahol z vojenských operácií proti Iránu, pokiaľ Kongres nerozhodne o vyhlásení vojny alebo neschváli použitie vojenskej sily, ako to nariaďuje zákon z roku 1973. Uznesenie však nenúti Trumpa ukončiť konflikt - ide skôr o symbolické vyjadrenie nesúhlasu.
Ďalší postup podľa agentúry AP nie je istý. Trump by pravdepodobne odmietol akýkoľvek opatrenie Kongresu, ktoré by obmedzovalo jeho právomoci ako vrchného veliteľa ozbrojených síl. Napriek tomu je výsledok stredajšieho hlasovania politickou ranou pre Trumpa, uviedla AFP.
Táto verzia má väčšiu váhu
V Senáte USA je od mája predložený samostatný návrh uznesenia k vojne proti Iránu. K záverečnému hlasovaniu zatiaľ nedošlo, no táto verzia má väčšiu váhu a od Trumpa by vyžadovala ukončenie vojny bez súhlasu Kongresu. Musela by však prejsť snemovňou a Trump by ju následne mohol vetovať, uviedol web stanice NBC News.
Vojnu vyvolali koordinované izraelské a americké útoky na Irán 28. februára. Trump upovedomil Kongres o 48 hodín neskôr, čo spustilo 60-dňovú lehotu vyplývajúcu zo zákona z roku 1973. Táto legislatíva stanovuje, že Kongres musí do 60 dní od začiatku konfliktu schváliť použitie ozbrojenej sily alebo vyhlásiť vojnu. Zároveň umožňuje jej jednorazové predĺženie o ďalších 30 dní.
Lehota vyplývajúca zo zákona oficiálne uplynula v piatok 1. mája. Trumpova administratíva ale argumentuje, že plynutie lehoty pozastavilo prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti začiatkom apríla, takže súhlas Kongresu nie je potrebný. Opoziční demokrati takýto výklad vlády odmietajú.