Pohrebný sprievod Chameneího povedie cez Irak: Irán očakáva milióny ľudí

TEHERÁN - Pohrebný sprievod za zosnulého iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího povedie cez územie Iraku a následne ho pochovajú v Iráne. V stredu to vyhlásil jeden z iránskych predstaviteľov, informuje o tom agentúra AFP.
Ajatolláh Alí Chameneí zahynul 28. februára, v prvý deň americko-izraelských útokov na Irán. Starosta Teheránu Alírezá Zákání vo videu, ktoré zverejnili štátne médiá, uviedol, že rozlúčkové ceremónie a pohreb Chameneího sa uskutočnia v dňoch 4. až 9. júla. „Dňa 8. júla 2026 sa budú konať v Iraku a 9. júla 2026, ak Boh dá, v Mašhade“ v Iráne, kde Chameneího aj pochovajú, dodal.
Susedný Irak má rovnako ako Irán väčšinové šiitské obyvateľstvo, pripomína AFP. Nachádzajú sa v ňom najposvätnejšie miesta šiitskeho islamu vrátane svätyne imáma Husajna v Karbale a imáma Alího v Nadžafe.
Zakání však nespresnil, kam presne v Iraku telo Alího Chameneího počas plánovaných sprievodov prevezú. Iracké úrady sa k tomuto oznámeniu bezprostredne nevyjadrili. Podľa Zakáního slov už prebiehajú prípravy na pohrebné sprievody v Teheráne, kde úrady očakávajú účasť takmer „20 miliónov ľudí“. Vyhlásil, že iránske hlavné mesto „vo svojej doterajšej histórii ešte nikdy nezažilo taký veľký dav“. Podľa správ iránskych médií sa na pohrebe Rúholláha Chomejního v roku 1989 zúčastnilo takmer 10 miliónov ľudí.