DRÁMA v Chorvátsku: Žena behala po pláži hore bez a ODMIETLA sa obliecť, VYSKAKOVALA aj do policajtov!

UMAG – Na známej chorvátskej pláži, kde každý rok zamieri aj mnoho slovenských turistov, sa odohrala komická situácia. Istá žena si odmietla obliecť vrchný diel plaviek. Mnohých to pobúrilo a zavolali na ňu políciu. Potom sa len začali diať veci.
Na pláži v chorvátskom Umagu došlo k situácii, kedy návštevníci boli nútení privolať bezpečnostné zložky. Ako píše portál Morski, istá žena si odmietla obliecť vrchný diel plaviek a stála si za svojím aj po tom, ako sa dostala do slovnej výmeny názorov s policajtmi.
Malo ísť o taliansku turistku. Na verejnej pláži, kde sa kúpu okrem dospelých aj malé deti, je prísne zakázané chodiť medzi ľuďmi bez zakrytia citlivých partií. Talianka opísala celý stret s políciou, pričom incident dostal pomenovanie "Kriminálka Umag". Opis udalostí preložili z taliančiny, aby sa o tom miestni dozvedeli.
Policajti po nej začali kričať
Talianka začala opisom, že sa pri pobreží potápala a obdivovala život pod morskou hladinou. Po chvíli vyliezla na breh a sadla si tak, ay ju obmývali vlny. Zrazu začula ako po nej kričia dvaja policajti, ktorí stáli neďaleko.
"Nič som pre tie vlny a vietor nepočula. Vybrala som sa teda za nimi. Myslela som si, že na pláži sú zlodeji a policajti upozorňujú všetkých návštevníkov, aby si dávali pozor," napísala.
Chceli jej dať pokutu
Keď prišla bližšie, staršia dáma na lehátku hneď vedľa policajtov si obliekala vrchnú časť plaviek. Následne muži zákona upozornili aj taliansku turistku: "Musíte si obliecť aj vrchnú časť plaviek, inak budem nútený dať vám pokutu. Prechádzanie sa hore bez je na tejto pláži zakázané!"
Talianka to nenechala len tak a oponovala, že odkedy platí tento zákaz. Policajt len zopakoval, že pokiaľ sa neoblečie, dostane pokutu. Následne sa turistka otočí na jeho kolegu a povie: "Prepáčte, ale nepoznám žiadny zákon, ktorý by zakazoval chodiť po pláži hore bez. Kedy bol prijatý, kde nájdem jeho znenie?"
Policajti na seba nechápavo pozrú a starší následne podráždene odvrkne: "Je to chorvátsky zákon o slušnom správaní sa na verejnosti. Pre niektorých návštevníkov môže byť nepríjemné, keď vidia ženy hore bez."
Talianska turistka si pomyslí, že preboha, veď ide len o pláž. Nikdy by jej nenapadlo chodiť hore bez v kaviarni, alebo na ulici v meste. Následne si všimne, ako zhruba 2 metre od policajtov sa nahlas rozpráva a smeje skupinka mladých turistov. "A toto nie je rušenie verejného poriadku? Ale im je to jedno, zaujímajú ich len moje prsia. A úprimne, som plochá ako surfovacia doska!" vyjadrila sa.
Začala hľadať na internete
Rozhodla sa, že si neoblečie vrchný diel plaviek, kým nenájde zákon, ktorý to zakazuje. Vytiahne mobil a začne ho hľadať na internete. Nikde ale nevie nájsť zákon alebo pravidlo, ktoré by v Chorvátsku zakazovalo ženám chodiť po pláži hore bez.
Mestá a obce majú vlastné platné predpisy. Fažana a Pula skutočne pred pár rokmi zakázali chodiť po pláži hore bez. "Hľadám podobný zákaz aj pre mesto Umag, ale tu platí len pravidlo, že vstup na pláž bez plaviek je zakázaný. Ale ja mám plavky," oponuje vytočená talianska turistka. Navyše dodala, že na pláži nie je žiadna výstražná tabuľa, ktorá by zakazovala prechádzať sa tu bez vrchného dielu plaviek. Ona bola navyše dole pod borovicou a bez plaviek ju videli jedine ryby, keď sa potápala.
"Chodím na pláže hore bez od svojich 15-tich a verte mi, že oveľa horšie je, keď návštevníci nechajú po sebe odpadky a ohorky z cigariet priamo v piesku, kričia po sebe alebo lovia morské živočíchy len ako trofej."
Na záver dodala, že pokiaľ žiadny zákon alebo nariadenie pre mesto Umag, kvôli ktorému sa pohádala s policajtmi, neexistuje, vníma to ako narušenie osobnej slobody.
Bizár na záver
Mestské zastupiteľstvo mesta Umag prijalo návrh zákona "O poriadku v prímorskej oblasti," ktorý bol doplnený nasledovne: "Zákaz zdržiavať sa, pohybovať sa, opaľovať sa atď. bez plaviek, pokiaľ nejde o pláž označenú ako nudistická."
Mestský poslanec Goran Galović na toto argumentoval, že načo je takýto zákon, keď pri Umagu nie je žiadna nudistická pláž.