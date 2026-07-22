Silný odkaz na Mekyho Žbirku (†69): Manželka vytiahla 20 rokov starú FOTO! Trapas na Eiffelovke...

PARÍŽ - Na túto dovolenku z roku 2005 sa nedá zabudnúť. Miro „Meky“ Žbirka pripravil pre svoju manželku Katku v Paríži romantické prekvapenie, ktoré sa napokon skončilo úplne inak, než obaja očakávali.
Manželka legendárneho speváka Mekyho Žbirku Katka zaspomínala na spoločný výlet do francúzskej metropoly, odkiaľ pochádza aj archívna fotografia spod Eiffelovej veže. Práve návšteva jednej z najznámejších pamiatok sveta sa stala dejiskom zážitku, na ktorý dodnes spomína s úsmevom. „Rok 2005 a jedna prázdninová spomienka z Mekyho mobilu na Paríž, ktorú mal veľmi rád,“ uviedla.
Spevák ju vtedy pozval na večeru do vychýrenej reštaurácie na Eiffelovej veži. Romantický večer s nádherným výhľadom však nabral nečakaný smer. Keď ich usadili ku stolu pri okne, Žbirka dostal z výšky závrat. „Na Eiffelovku ma vzal na večeru do šialene drahej reštaurácie a keď nás posadili ku stolu s výhľadom, dostal závrate a nemohol jesť,“ prezradila s dávkou humoru. Aj zdanlivo nepodarený okamih sa napokon stal jednou z ich najkrajších spoločných spomienok.
Archívna fotografia z Paríža tak fanúšikom opäť pripomenula Mekyho nielen ako výnimočného hudobníka, ale aj ako človeka, ktorý si vedel užívať život a vytvárať nezabudnuteľné chvíle so svojimi najbližšími.
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