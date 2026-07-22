Škandál v známych aerolinkách: Pilotov pred odletom stiahli zo služby! Boli opití namol

ŽENEVA - Dvaja piloti švajčiarskej leteckej spoločnosti Swiss International Air Lines prišli o prácu po tom, ako ich kolegovia upozornili na podozrenie, že sú pod vplyvom alkoholu. K incidentu došlo ešte v máji v Ženeve, no spoločnosť o ňom informovala až teraz.
Posádka upozornila na podozrivé správanie
Incident sa odohral ešte v máji pred plánovaným odletom zo Ženevy. Členovia palubnej posádky upozornili nadriadených, že dvaja piloti podľa nich nejavia známky spôsobilosti na výkon služby a mohli byť pod vplyvom alkoholu.
O prípade ako prvé informovali švajčiarske médiá Blick a SRF, následne informácie potvrdila aj spoločnosť Swiss International Air Lines. Letecká spoločnosť uviedla, že upozornenia posádky boli natoľko konkrétne, že sa rozhodla oboch pilotov okamžite vyradiť zo služby ešte pred odchodom na letisko.
Let zabezpečili náhradní piloti
Piloti sa podľa vyjadrenia spoločnosti vôbec nedostali do kokpitu. Ešte v hoteli ich nahradili iní členovia letovej posádky, aby mohol byť let bezpečne vykonaný.
Swiss z bezpečnostných dôvodov nezverejnila, kam malo lietadlo zo Ženevy smerovať ani ďalšie podrobnosti o oboch pilotoch. Odvoláva sa pritom na ochranu ich osobných údajov.
Vyšetrovanie stále pokračuje
Obaja piloti od incidentu nelietajú a letecká spoločnosť voči nim vedie interné vyšetrovanie.
„Obaja piloti odvtedy nelietajú a preverovanie prípadu stále pokračuje,“ uviedla spoločnosť Swiss vo svojom stanovisku.
Zároveň zdôraznila, že akékoľvek porušenie bezpečnostných pravidiel berie mimoriadne vážne.
„Porušenia našich bezpečnostných zásad berieme veľmi vážne a môžu mať pracovnoprávne dôsledky,“ uviedla spoločnosť.
Alkohol za kniplom patrí medzi najvážnejšie porušenia predpisov
V európskom civilnom letectve platia jedny z najprísnejších pravidiel na svete. Piloti nesmú nastúpiť do služby pod vplyvom alkoholu a vo viacerých krajinách platí aj pravidlo takzvanej „bottle to throttle“, teda minimálny časový odstup medzi požitím alkoholu a začiatkom služby.
Ak sa podozrenie potvrdí, pilotom hrozia nielen pracovnoprávne sankcie, ale v závislosti od okolností aj disciplinárne konanie zo strany leteckých úradov.