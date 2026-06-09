DESIVÝ útok nožom priamo na ulici: Násilník BRUTÁLNYM spôsobom napadol človeka, TOTO kričali okoloidúci!

BELFAST – V Severnom Írsku sa začiatkom tohto týždňa odohrala brutálna vražda priamo na ulici. Násilník veľmi krutým spôsobom ukončil život svojej obete. Najprv si na ňu obkročmo sadol a potom vytiahol nôž. Okoloidúcim sa naskytol strašný pohľad.
Polícia v hlavnom meste Severného Írska rieši od včerajšieho večera (pondelok 8. júna) obzvlášť brutálny čin. Incident sa navyše odohral priamo na rušnej ulici. Násilník tam napadol človeka spôsobom, aký sa vidí len vo filmoch. Svoju obeť zhodil na zem, sadol si na ňu obkročmo a vytiahol nôž.
Aktivista zverejnil video útoku
V jednom okamihu začal útočník sekať nožom do krku muža, na ktorom sedel. Incident bol zachytený aj na videu (POZOR! Citlivý obsah), pričom od včerajších hodín koluje po sociálnych sieťach. Autorom je pravicový aktivista Tommy Robinson, ktorý v príspevku uviedol: "Dnes večer sa v severnej časti Belfastu odohrávala desivá scéna. Násilník sa pokúšal sťať hlavu mužovi uprostred ulice!"
V samotnom zábere je počuť vystrašeného okoloidúceho: "Preboha, snaží sa mu odrezať hlavu. Ľudia, rýchlo volajte políciu!"
Okolidúci to zastavili
Násilník zdvihne do vzduchu ruku, v ktorej drží lesklý a ostrý predmet. Následne niečo zakričí v cudzom jazyku. Keď sa na mieste incidentu objavia ďalší civilisti, pribehnú k násilníkovi a snažia sa ho spacifikovať. Jeden má po ruke akúsi tyč a začne ho udierať do hlavy. Útočník padá na zem, ale naďalej drží za hlavu svoju obeť. Ďalší civilista začne útočníka kopať do hlavy a neprestáva, kým na miesto nedorazia muži zákona.
Polícia v severnom Belfaste vo vyhlásení uviedla, že k incidentu došlo na Kinnaird Avenue krátko po 22:30 miestneho času. "Bol zatknutý jeden muž, ktorý sa momentálne nachádza v cele predbežného zadržania. Druhého muža s vážnymi zraneniami previezli do nemocnice," informovala polícia.
Muži zákona prosia verejnosť o prípadné ďalšie zábery z palubných kamier vozidiel, alebo z bezpečnostných kamier na okolitých domoch. Do týchto chvíľ nebolo zverejnené meno zadržaného páchateľa ani jeho prípadný imigračný status.