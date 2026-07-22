Dráma na ceste pri Rimavskej Sobote: Zrážka s kamiónom si vyžiadala zásah vrtuľníka

RIMAVSKÁ SOBOTA - Na ceste medzi Lehotou nad Rimavicou a Kokavou nad Rimavicou v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k nehode. Zrazilo sa osobné auto s nákladným vozidlom na prepravu dreva. Pri nehode sa zranil 57-ročný vodič osobného auta. Na mieste zasahoval vrtuľník. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia.
„Podľa doterajších informácií malo dôjsť na nákladnom aute k zlyhaniu bŕzd, pričom sa mal jeho náves skrížiť do protismeru, kde došlo k zrážke s osobným autom. Pri nehode došlo k zraneniu 57-ročného vodiča osobného auta, ktorého z miesta nehody so zraneniami odviezol vrtuľník leteckej záchrannej služby,“ priblížila.
Policajti zároveň uviedli, že všetky bližšie okolnosti, ako aj presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho objasňovania.