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Horúčavy rozpútali peklo: Sicíliu zachvátili desiatky lesných požiarov

Ilustračné foto
Ilustračné foto
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ČTK

PALERMO - Talianski hasiči stále bojujú s desiatkami lesných požiarov na Sicílii, informovala agentúra AFP. Na talianskom ostrove priživovali plamene teploty presahujúce 40 stupňov Celzia a poryvy vetra. Evakuovaných muselo byť okolo stovky obyvateľov a 22 pacientov kliniky v centrálnej časti ostrova, kde už niekoľko dní zúri požiar aj napriek nasadeniu lietadiel s vodou, uviedli hasiči. Situácia sa zatiaľ zaobišla bez obetí na životoch.

"Nasadených je 6000 mužov, vrátane lesníkov, hasičov a členov civilnej ochrany, a 20 lietadiel a vrtuľníkov," oznámil dnes šéf regiónu Sicília Renato Schifani s tým, že takmer 50 z 344 dnes nahlásených požiarov stále nie je pod kontrolou. Hovorca talianskej civilnej ochrany pre AFP označil situáciu za vážnu. Požiare podľa neho okrem vysokých teplôt priživuje tiež vyprahnutá pôda spôsobená nedostatkom zrážok. Od soboty zasahovali hasiči na Sicílii pri viac ako 1000 požiaroch.

Požiar vo vnútrozemí ostrova dočasne pripravil o pitnú vodu zhruba dvadsať obcí, uviedla vodárenská spoločnosť. Miestne médiá dnes s odvolaním sa na meteorologické údaje informovali o teplotách presahujúcich 45 stupňov vo viacerých obciach vo centrálnej a južnej časti ostrova.

Kvôli zmene klímy sa na Sicílii očakávajú čoraz častejšie sucha, pričom zhruba 70 percent územia ostrova je považovaných za ohrozené desertifikáciou. V auguste 2021 bola na ostrove blízko mesta Syrakusy nameraná teplota 48,8 stupňov Celzia, čo je rekord pre kontinentálnu Európu.

Viac o téme: HasičiHorúčavyPožiareSicília
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