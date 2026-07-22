Francúzov zabíjajú horúčavy: Júnová vlna tepla si vyžiadala tisíce úmrtí navyše

PARÍŽ - Francúzske zdravotnícke úrady v stredu oznámili, že počas júnovej vlny horúčav bolo zaznamenaných o 5764 úmrtí osôb vo veku nad 15 rokov viac ako je priemer. Úrady označili tento nárast úmrtnosti za „bezprecedentný“.
Ide o najvyšší počet nadmerných úmrtí počas horúčav od roku 2003, keď extrémne teploty spôsobili smrť približne 15.000 ľudí. Francúzsko od mája zasiahli už tri vlny horúčav, ktoré vedci pripisujú klimatickej zmene spôsobenej ľudskou činnosťou. Extrémne teploty spôsobujú v krajine problémy, keďže mnohé domácnosti, školy či nemocnice nemajú klimatizáciu. Zapríčinili aj požiare – jeden z nich minulý týždeň zničil desatinu rozsiahleho chráneného lesa Fontainebleau pri Paríži.
Úrad verejného zdravotníctva Santé Publique France uviedol, že nadmerné úmrtia medzi 17. júnom a 2. júlom mali „rôzne príčiny“, zatiaľ však nie je jasné, koľko z nich súvisí priamo s teplom. Konečné údaje zverejní na jeseň. Vo Francúzsku vlani zaznamenali medzi júnom a polovicou septembra 5722 úmrtí pripisovaných vysokým teplotám.
Z nadmerných úmrtí počas tohtoročného júna tvorili približne dve tretiny ľudia vo veku nad 75 rokov, necelá pätina boli osoby vo veku 45 až 64 rokov. Polovica úmrtí nastala medzi 25. a 27. júnom. Minulý mesiac bol vo Francúzsku najteplejším od začiatku meraní v roku 1947, pričom teploty na mnohých miestach presiahli 40 stupňov Celzia.
Úmrtnosť v parížskej aglomerácii vzrástla podľa úradov o 80 percent. V poslednom júnovom týždni zomreli štyri malé deti po tom, ako zostali zatvorené v prehriatych autách, čo sa však v štatistikách pre ich vekovú kategóriu výrazne neprejavilo. Počas prvej, nezvyčajne skorej vlny horúčav v máji zomrelo najmenej o 300 ľudí viac než zvyčajne. Z 53 vĺn horúčav zaznamenaných vo Francúzsku od roku 1947 sa polovica vyskytla po roku 2010, uviedol národný meteorologický úrad Météo-France.