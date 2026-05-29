Piatok29. máj 2026, meniny má Vilma, zajtra Ferdinand

ZÁHADA okolo bývalého agenta CIA: Doma mu našli zlaté tehličky aj desiatky hodiniek Rolex! Expertka hovorí o korupcii

Bývalému agentovi CIA Davidovi Rushovi našli doma počas domovej prehliadky zlaté tehličky. Údajne mal k tomu platnú previerku
Bývalému agentovi CIA Davidovi Rushovi našli doma počas domovej prehliadky zlaté tehličky. Údajne mal k tomu platnú previerku (Zdroj: Facebook/Alexandria Sherrif Office, Getty Images)
© Zoznam/lc © Zoznam/lc

VIRGÍNIA – V Spojených štátoch odkryli prípad, ktorý môže viesť ku korupcii vo vysokých miestach tajných služieb, Bývalý agent CIA má doma doslova zlatú baňu, pričom experti sa pýtajú, ako mu to mohlo prejsť. Poukazujú na to, že v prípade by mohli byť zapojené aj ďalšie osoby.

Bývalý dlhoročný agent CIA David Rush má na krku obvinenie obludných rozmerov. Počas domovej prehliadky, ktorú vykonali muži zákona dňa 18. mája v Rushovom dome vo Virgínii, našli zlaté tehličky, luxusné hodinky aj veľký obnos peňazí v hotovosti. Experti a pracovníci tajných služieb sa pýtajú, ako mohol prejsť bezpečnostnou previerkou. Informuje o tom NY Post. 

"Môže ísť o zatajovanie informácií obrovskom rozsahu. Rush musel mať spolupáchateľov. Inak si to neviem vysvetliť," hovorí expertka a bývalá agentka CIA Tracy Walderová s tým, že by to poukazovalo na veľký problém v rámci celej CIA.   

Komická žiadosť o zlaté tehličky 

Bývalému agentovi zaistili v jeho dome 303 kg zlatých tehličiek (40 miliónov dolárov), hotovosť (2 milióny dolárov) a 35 luxusných hodiniek (väčšina značky Rolex). Zadržaný mal podľa čestného vyhlásenia získať zlaté tehličky na základe série žiadostí medzi novembrom minulého roka a marcom 2026 s tvrdením, že ich potrebuje na "výdavky spojené s prácou".

Oficiálnou cestou sa toto utajiť nedá

Podľa Walderove mohol Rush tieto dokumenty sfalšovať, prípadne ich mal spracovať úradník, ktorý si nevšimol/alebo nechcel všimnúť jasné znaky v troch žiadostiach o zamestnanie. Rusha prijali do CIA v roku 2009. Teraz nie je isté, koľko údajov sa mu podarilo sfalšovať. Walderová nevie pochopiť, ako by bol schopný bez tretej strany prejsť cez bezpečnostnú previerku. Jeho právnik odmieta poskytnúť vyjadrenie k zadržaniu klienta. 

"Počas previerky skontrolujú o vás úplne všetko. A nemyslím tým, len vysokú školu, ktorú som ukončila. Dokonca si overili aj činnosť ženského spolku, ktorý navštevujem, prišli do domu mojich rodičov, dokonca aj za rodičmi mojich priateľov," priblížila zdĺhavý proces. 

Walderová vysvetlila, že počas pobytu v zahraničí každý potrebuje peniaze. Použitie kreditnej karty sa pre tajných neodporúča, preto musia mať nejaké iné aktívum. "Neviem si ale predstaviť, na čo sú komu zlaté tehličky v hodnote 40 miliónov dolárov," dodala.  Navyše, aj pri takejto žiadosti o peniaze je potrebné vyplniť formulár. 

Aj keby Rush o aktívach klamal, že ide o významného človeka, napríklad prezidenta nejakej krajiny, CIA presne vie, kto má aké aktíva a kto s akými aktívami narába. "Je jedno, či žiadate milióny, alebo 10 dolárov. Ten formulár musí vyplniť každý, kto pracuje v CIA," hovorí bývalá agentka CIA.  

Problémy pre 75 dolárov 

Expertka spomína, že mala problémy, keď jej rodičia prispievali 75 dolárov mesačne na parkovné.  Tento pravidelný príjem na účet ale v previerke neuviedla a preto ju začali v rámci CIA vypočúvať. "Nakoniec som im musela poskytnúť bankové účty mojich rodičov, kde si overili, odkiaľ mi prichádza 75 dolárov mesačne...Miestami boli takéto prísne kontroly veľmi otravné," priblížila.  

Práve preto je názoru, že prípad okolo Rusha sa vymyká klasickým overovacím a kontrolným prostriedkom, ktorými prechádza každý zamestnanec CIA. David Rush čelí obvineniam z krádeže verejných financií a v súčasnej dobe sa nachádza v cele predbežného zadržania. 

Viac o téme: HodinkyUSACIAVirgíniaZlaté tehličkyRolexBezpečnostná previerkaDavid RushKrimiTracy Walderová
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

NOVÉ ZISTENIA o obetiach
NOVÉ ZISTENIA o obetiach na pláži v známom letovisku! Vyčíňanie sériového vraha, vyšetrovatelia šokovali verejnosť
Zahraničné
V opustenej budove v
Turistku uniesli a tri dni znásilňovali migranti: Polícia zverejnila VIDEO razie! Bilancia: 5 zatknutých, 11 deportovaných
Zahraničné
FOTO Pri českej obci železný
TRAGICKÁ NEHODA Motorkár narazil v plnej rýchlosti do pick-upu, vzduchom LETEL niekoľko metrov!
Zahraničné
FOTO Ruský
Sériový vrah je na úteku: Andrej známy ako sosnovský maniak napadol 15 žien! Vraždil aj po prepustení z väzenia
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Tomáš Stríž ušiel hrobárovi z lopaty: Túto chybu s bežným liekom možno robíte aj vy, jemu sa takmer stala osudnou!
Tomáš Stríž ušiel hrobárovi z lopaty: Túto chybu s bežným liekom možno robíte aj vy, jemu sa takmer stala osudnou!
Zoznam TV
Tieto hollywoodske krásky po päťdesiatke vyrážajú dych
Tieto hollywoodske krásky po päťdesiatke vyrážajú dych
Feminity TV
Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov
Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov
Prominenti

Domáce správy

aktualizované VIDEO Na Liptove horel
VIDEO Na Liptove horel les: Plamene po sebe zanechali spúšť za 30-tisíc eur
Domáce
Ján Hargaš
Dotácia 1,2 milióna eur pre neexistujúcu firmu: Migaľ čelí kritike za podozrivý projekt v Poprade
Domáce
FOTO Zlé správy z Tatier:
Zlé správy z Tatier: Obľúbený turistický chodník zostáva kompletne ZATVORENÝ, cez leto sa tam nedostanete!
Domáce
Policajná akcia Apus v Bratislave: Zaistené tisíce tabliet, polícia obvinila jedného muža
Policajná akcia Apus v Bratislave: Zaistené tisíce tabliet, polícia obvinila jedného muža
Bratislava

Zahraničné

FOTO Bývalému agentovi CIA Davidovi
ZÁHADA okolo bývalého agenta CIA: Doma mu našli zlaté tehličky aj desiatky hodiniek Rolex! Expertka hovorí o korupcii
Zahraničné
FOTO Putin na návšteve Kazachstanu.
Putin prekvapil vyhlásením o vojne: Tvrdí, že sa blíži jej koniec
Zahraničné
Šialenstvo v nákupnom centre!
Šialenstvo v nákupnom centre! Pozor, letí sedačka: VIDEO zachytáva, ako sa hlúpy žart mohol zmeniť tragédiu
Zahraničné
undefined
Masívna nehoda vo Virgínii: Autobus sa zrazil so šiestimi autami, hlásia obete
Zahraničné

Prominenti

Madonna
Madonna priznala meno najlepšieho milenca života: V tom čase bola vydatá a on je už mŕtvy!
Zahraniční prominenti
Adela Vinczeová
U Adely to bolo tentoraz dosť inak! Ostrieľaná moderátorka v koncoch: Na tému sa vôbec nechytala
Domáci prominenti
Módna prehliadka v hoteli
Dcéra Karola Konárika zdedila talent aj vkus: V tomto sa však s otcom sporia už dvadsať rokov
Domáci prominenti
Najmladšia dcéra Karla Gotta
Najmladšia dcéra Karla Gotta Nelly Sofie oslávila 18 rokov: Z dievčatka je dospelá žena!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nebeská rarita je späť:
Nebeská rarita je späť: Modrý Mesiac sa objaví už v nedeľu, ďalší až o niekoľko rokov
Zaujímavosti
Ranný nápoj, ktorý nakopne
Ranný nápoj, ktorý nakopne imunitu aj trávenie: Stačia 3 suroviny, ktoré máte určite doma
vysetrenie.sk
Na švédskej škole Kungsmadskolan
Študent vo Švédsku zaútočil na učiteľku najsmradľavejšou rybou sveta! S TAKÝMTO trestom nerátal
Zaujímavosti
FOTO undefined
Osamelosť, strach a stigma: Odborníci prehovorili o tom, čo verejnosť nevidí! Hovoria o tichom zabijakovi
Zaujímavosti

Dobré správy

Redmi Pad 2 9.7:
Redmi Pad 2 9.7: Tablet do batohu, ktorý zvládne tvoj deň aj večerný Netflix
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci vytvorili prípravok, ktorý si ženy zamilovali: Pozrite na tie výsledky!
feminity.sk
Ženy tomu úplne prepadli:
Ženy tomu úplne prepadli: Slovenská značka zažíva obrovský boom
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Žiadne mastné telá ani biele stopy: Toto je budúcnosť opaľovania, vytvorila ju rodina zo Slovenska!
plnielanu.sk

Ekonomika

Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Ktoré firmy na Slovensku najlepšie zarábajú? Nová analýza odhaľuje skutočné stroje na peniaze!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Slovnaftu došla trpezlivosť: Drsné slová na adresu politikov kvôli údajnému dlhu!
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Trumpova tvár na novej 250-dolárovej bankovke? V USA riešia plán, ktorý by prepísal históriu! (foto)
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!
Slováci milujú euro: Najnovší prieskum ukázal nečakaný nárast podpory!

Šport

Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Návrat hokejovej veľmoci na scénu? Rusko uspelo s odvolaním proti zákazu štartu!
Reprezentácia
Čaká ho reprezentačná rozlúčka: Weiss sa po návrate dočkal krásnych slov od Pekaríka
Čaká ho reprezentačná rozlúčka: Weiss sa po návrate dočkal krásnych slov od Pekaríka
Reprezentácia
Smutné podrobnosti smrti legendárneho Lemieuxa: Podľa úradov spáchal samovraždu
Smutné podrobnosti smrti legendárneho Lemieuxa: Podľa úradov spáchal samovraždu
NHL
VIDEO Zo zámoria prichádza znovu pod Zobor: Majster z Nitry hlási návrat strateného syna
VIDEO Zo zámoria prichádza znovu pod Zobor: Majster z Nitry hlási návrat strateného syna
Tipsport liga

Auto-moto

Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Ford Transit City nie je konkurent e-Transitu Custom, je určený do miest
Predstavujeme
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Ferrari Luce - obrovské auto, brutálny elektromobil. A vlastne Ferrari
Predstavujeme
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
JAZDA: Leapmotor B10 Hybrid EV pridáva elektromobilu spaľovák
Klasické testy
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Nový priestranný hatchback MG4 EV Urban dorazil na Slovensko. Obrovský kufor, dobrá cena
Novinky

Kariéra a motivácia

Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Generácia Z mení pravidlá práce. Starší kolegovia tomu často nerozumejú a vzniká tichý konflikt na pracoviskách
Prostredie práce
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prečo ľudia odchádzajú z práce aj kvôli osvetleniu či hluku: Skrytí zabijaci produktivity
Prostredie práce
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Končíte školu? Sociálna a zdravotná poisťovňa radia absolventom, čo (ne)musia riešiť
Som študent
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadáte si prácu od rána do večera? Pozor na nový fenomén „doomjobbing“
Hľadám prácu

Varenie a recepty

16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
16 skvelých receptov, vďaka ktorým už budete vedieť čo navariť na nedeľný obed
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Namiesto nudných bravčových rezňov robím tieto po maďarsky. Zemiakový obal s chrenom je dokonalý.
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Šťavnaté jogurtové kuracie prsia - rýchly fit obed bez námahy
Kuracie prsia
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Ako rýchlo očistiť cesnak bez lepkavých prstov
Rady a tipy

Technológie

Vedci nechali AI agentov žiť celé týždne vo virtuálnom svete. Niektoré modely začali páchať zločiny a systém sa rozpadol
Vedci nechali AI agentov žiť celé týždne vo virtuálnom svete. Niektoré modely začali páchať zločiny a systém sa rozpadol
Umelá inteligencia
NASA zachytila v atmosfére Marsu jav, ktorý tam vedci nikdy predtým nevideli. Zwan Wolfov efekt ukázal, ako Slnko stláča červenú planétu
NASA zachytila v atmosfére Marsu jav, ktorý tam vedci nikdy predtým nevideli. Zwan Wolfov efekt ukázal, ako Slnko stláča červenú planétu
Vesmír
Vedci vytvorili takmer neviditeľné solárne články. Okná, autá aj okuliare by mohli vyrábať elektrinu bez toho, aby si si to všimol
Vedci vytvorili takmer neviditeľné solárne články. Okná, autá aj okuliare by mohli vyrábať elektrinu bez toho, aby si si to všimol
Technológie
Ukrajina posiela na front tisíce bojových robotov. Už zostreľujú aj drony
Ukrajina posiela na front tisíce bojových robotov. Už zostreľujú aj drony
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Čo mohli, prerobili sami a nízkorozpočtovo. Chatu v Plaveckom Štvrtku rodina zmenila na svojské miesto na relax
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Lopatkovec vám nekvitne a vy neviete prečo? Toto sú možné problémy a rady, ako ich vyriešiť
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Stavali na etapy, no nakoniec majú krásne bývanie. Rodina vo Veľkom Orvišti si užíva modernú pohodu vidieka
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť
Staré alebo poškodené džínsy? 7 skvelých spôsobov, ako ich ešte využiť v domácnosti, aby ste ich nemuseli vyhodiť

Pre kutilov

Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Nevyhadzujte vylomené výhonky z paradajok! Zalejte ich vriacou vodou a ušetrite za drahé postreky
Zelenina a ovocie
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Žltnutie cesnaku v máji: Prečo schnú končeky listov a ako zakročiť?
Zelenina a ovocie
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Na vošky a mravce na stromoch už nekupujte chémiu: Stačí použiť jednoduché riešenie za pár centov
Záhrada
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Temné stránky chalúp: 10 najčastejších skrytých chýb, ktoré vás môžu nepríjemne prekvapiť
Chalupa

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

5 viet, ktoré emocionálne vyspelí muži nikdy nepovedia žene, ktorú milujú: Zistite koho máte po svojom boku
Partnerské vzťahy
5 viet, ktoré emocionálne vyspelí muži nikdy nepovedia žene, ktorú milujú: Zistite koho máte po svojom boku
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Bývalému agentovi CIA Davidovi
Zahraničné
ZÁHADA okolo bývalého agenta CIA: Doma mu našli zlaté tehličky aj desiatky hodiniek Rolex! Expertka hovorí o korupcii
Šialenstvo v nákupnom centre!
Zahraničné
Šialenstvo v nákupnom centre! Pozor, letí sedačka: VIDEO zachytáva, ako sa hlúpy žart mohol zmeniť tragédiu
Zlé správy z Tatier:
Domáce
Zlé správy z Tatier: Obľúbený turistický chodník zostáva kompletne ZATVORENÝ, cez leto sa tam nedostanete!
Pláž Weymouth vo Veľkej
Zahraničné
OTRASNÝ POHĽAD Turisti zanechali po sebe spúšť! Za jediný deň zmenili obľúbenú pláž na SMETISKO

Ďalšie zo Zoznamu