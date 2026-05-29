ZÁHADA okolo bývalého agenta CIA: Doma mu našli zlaté tehličky aj desiatky hodiniek Rolex! Expertka hovorí o korupcii

VIRGÍNIA – V Spojených štátoch odkryli prípad, ktorý môže viesť ku korupcii vo vysokých miestach tajných služieb, Bývalý agent CIA má doma doslova zlatú baňu, pričom experti sa pýtajú, ako mu to mohlo prejsť. Poukazujú na to, že v prípade by mohli byť zapojené aj ďalšie osoby.
Bývalý dlhoročný agent CIA David Rush má na krku obvinenie obludných rozmerov. Počas domovej prehliadky, ktorú vykonali muži zákona dňa 18. mája v Rushovom dome vo Virgínii, našli zlaté tehličky, luxusné hodinky aj veľký obnos peňazí v hotovosti. Experti a pracovníci tajných služieb sa pýtajú, ako mohol prejsť bezpečnostnou previerkou. Informuje o tom NY Post.
"Môže ísť o zatajovanie informácií obrovskom rozsahu. Rush musel mať spolupáchateľov. Inak si to neviem vysvetliť," hovorí expertka a bývalá agentka CIA Tracy Walderová s tým, že by to poukazovalo na veľký problém v rámci celej CIA.
Komická žiadosť o zlaté tehličky
Bývalému agentovi zaistili v jeho dome 303 kg zlatých tehličiek (40 miliónov dolárov), hotovosť (2 milióny dolárov) a 35 luxusných hodiniek (väčšina značky Rolex). Zadržaný mal podľa čestného vyhlásenia získať zlaté tehličky na základe série žiadostí medzi novembrom minulého roka a marcom 2026 s tvrdením, že ich potrebuje na "výdavky spojené s prácou".
Oficiálnou cestou sa toto utajiť nedá
Podľa Walderove mohol Rush tieto dokumenty sfalšovať, prípadne ich mal spracovať úradník, ktorý si nevšimol/alebo nechcel všimnúť jasné znaky v troch žiadostiach o zamestnanie. Rusha prijali do CIA v roku 2009. Teraz nie je isté, koľko údajov sa mu podarilo sfalšovať. Walderová nevie pochopiť, ako by bol schopný bez tretej strany prejsť cez bezpečnostnú previerku. Jeho právnik odmieta poskytnúť vyjadrenie k zadržaniu klienta.
"Počas previerky skontrolujú o vás úplne všetko. A nemyslím tým, len vysokú školu, ktorú som ukončila. Dokonca si overili aj činnosť ženského spolku, ktorý navštevujem, prišli do domu mojich rodičov, dokonca aj za rodičmi mojich priateľov," priblížila zdĺhavý proces.
Walderová vysvetlila, že počas pobytu v zahraničí každý potrebuje peniaze. Použitie kreditnej karty sa pre tajných neodporúča, preto musia mať nejaké iné aktívum. "Neviem si ale predstaviť, na čo sú komu zlaté tehličky v hodnote 40 miliónov dolárov," dodala. Navyše, aj pri takejto žiadosti o peniaze je potrebné vyplniť formulár.
Aj keby Rush o aktívach klamal, že ide o významného človeka, napríklad prezidenta nejakej krajiny, CIA presne vie, kto má aké aktíva a kto s akými aktívami narába. "Je jedno, či žiadate milióny, alebo 10 dolárov. Ten formulár musí vyplniť každý, kto pracuje v CIA," hovorí bývalá agentka CIA.
Problémy pre 75 dolárov
Expertka spomína, že mala problémy, keď jej rodičia prispievali 75 dolárov mesačne na parkovné. Tento pravidelný príjem na účet ale v previerke neuviedla a preto ju začali v rámci CIA vypočúvať. "Nakoniec som im musela poskytnúť bankové účty mojich rodičov, kde si overili, odkiaľ mi prichádza 75 dolárov mesačne...Miestami boli takéto prísne kontroly veľmi otravné," priblížila.
Práve preto je názoru, že prípad okolo Rusha sa vymyká klasickým overovacím a kontrolným prostriedkom, ktorými prechádza každý zamestnanec CIA. David Rush čelí obvineniam z krádeže verejných financií a v súčasnej dobe sa nachádza v cele predbežného zadržania.