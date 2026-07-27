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Polícia zasiahla v Štúrove: V hre je súvislosť so zmiznutím investigatívneho novinára Rýpala

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Topky/Ramon Leško)
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TASR

Bratislava 27. júla (TASR) - Príslušníci Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) zasahovali v pondelok na Štefánikovej ulici v Štúrove. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová. Na zásah upozornil portál Aktuality.sk, podľa ktorého zásah môže súvisieť s prípadom zmiznutého investigatívneho novinára Pavla Rýpala.

„Vo veci vykonáva úkony vyšetrovateľ protizločineckej jednotky ÚBOK Prezídia Policajného zboru,“ skonštatovala Vilhanová.

Pre aktuálne štádium konania a potrebu zachovať účel vykonávaných procesných úkonov nie je momentálne podľa polície možné k prípadu poskytnúť bližšie informácie.

Podľa portálu mala polícia zadržať muža, ktorý sa spomína v prípade nezvestného novinára. Meno zdržaného muža mal spomenúť v minulosti v súvislosti so zmiznutím novinára aj Norbert Kosťov, ktorý si v Maďarsku odpykáva doživotný trest za dvojnásobnú vraždu. Podľa portálu však akcia s týmto prípadom súvisieť nemusí.

 

Viac o téme: ZmiznutieŠtúrovoÚBOKNovinárPavol Rýpal
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