Hasiči mali mimoriadne náročný víkend: Na viacerých miestach horeli rodinné domy

BRATISLAVA - Počas soboty (25. 7.) zasahovali hasiči pri viacerých rozsiahlych požiaroch rodinných domov naprieč Slovenskom. Profesionálnym hasičom pomáhali pri zásahoch aj dobrovoľní hasiči. Informuje o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Skoro ráno zasahovali v obci Jur nad Hronom v okrese Levice. Zranili sa dve osoby, ktoré sa nadýchali splodín horenia a boli prevezené do nemocnice. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Predbežná škoda bola vyčíslená na 100.000 eur.
Dopoludnia zasahovali pri požiari na Obchodnej ulici v obci Veľká Tŕňa v okrese Trebišov. Zranila sa jedna osoba, ktorá utrpela popáleniny. Požiar vznikol v dôsledku obsluhy svojpomocne zhotoveného tepelného spotrebiča. Predbežná škoda dosiahla 200.000 eur.
Vo večerných hodinách vypukol požiar dvoch rodinných domov v obci Dúbravica v okrese Banská Bystrica. Požiar poškodil strechy oboch domov, ich prístavby, altánok aj auto. Majiteľku jedného z domov ošetrili na mieste, pravdepodobne v dôsledku šoku. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Predbežná škoda bola vyčíslená na 300.000 eur.
„Predchádzať požiarom je vždy jednoduchšie, ako riešiť ich následky. Každodenná opatrnosť, zodpovedný prístup a dodržiavanie základných zásad požiarnej bezpečnosti v domácnostiach môžu rozhodnúť o tom, či sa z bežnej situácie nestane nebezpečná udalosť ohrozujúca životy, zdravie a majetok,“ pripomínajú hasiči.